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Тетяна Сліпачук

Тетяна Сліпачук - українська правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Сліпачук".

Українська правниця Тетяна Сліпачук в жовтні 2018 року очолила Центральну виборчу комісію. Раніше Тетяна Сліпачук серед іншого обіймала посади заступника голови Третейської палати України, була президентом Української арбітражної асоціації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені до дочасних виборів у Раду

ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені до дочасних виборів у Раду 23.05.2019

Центральна виборча комісія України не встигає провести тендерні процедури до дострокових парламентських виборів, які мають вібутися в Україні 21 липня.
Володимир Зеленський склав присягу президента України

Володимир Зеленський склав присягу президента України 20.05.2019

У Верховній Раді відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Після церемонії він у Маріїнському палаці зустрінеться з іноземними делегаціями.
Зеленський ще не визначився з дебатами на Суспільному

Зеленський ще не визначився з дебатами на "Суспільному" 17.04.2019

У ЦВК просять представника кандидата в президенти Володимира Зеленського висловитись щодо дебатів на "Суспільному".
ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень

ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень 01.04.2019

Центрвиборчком та Нацполіція України, а також громадські організації відзначили відсутність значних порушень на виборах президента України.

ЦВК про заборону місцевих виборів: необхідно дотримуватися закону

ЦВК про заборону місцевих виборів: необхідно дотримуватися закону 29.11.2018

У Центральній виборчій комісії вказали на необхідність дотримуватися вимог закону про воєнний стан стосовно заборони проведення виборів на території, де його запровадили.
Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук

Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук 05.10.2018

Тетяну Сліпачук було висунуто в члени ЦВК за квотою депутатської групи "Воля народу". Заступниками голови ЦВК обрано Олега Конопольського і Євгена Радченка, секретарем ЦВК - Наталію Бернацьку.