Тетяна Сліпачук - українська правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Сліпачук".

Українська правниця Тетяна Сліпачук в жовтні 2018 року очолила Центральну виборчу комісію. Раніше Тетяна Сліпачук серед іншого обіймала посади заступника голови Третейської палати України, була президентом Української арбітражної асоціації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.