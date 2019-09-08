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Тетяна Москалькова - російський політик, юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Москалькова".
З 2016 року Тетяна Москалькова є уповноваженою з прав людини в Російській Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Омбудсменка з прав людини РФ Тетяна Москалькова прийшла в Подільський райсуд Києва, аби підтримати керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москалькова прокоментувала ситуацію з ув'язненими українськими моряками та Олегом Сенцовим у Росії.