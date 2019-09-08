Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова - російський політик, юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Москалькова".

З 2016 року Тетяна Москалькова є уповноваженою з прав людини в Російській Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РФ пропонує Україні взаємно відмовитися від переслідування громадян

РФ пропонує Україні взаємно відмовитися від переслідування громадян 08.09.2019

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова пропонує укласти угоду між Москвою та Києвом про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
Переговори про обмін в'язнями продовжуються - Москалькова

Переговори про обмін в'язнями продовжуються - Москалькова 02.09.2019

Наразі оформлюються документи для обміну утримуваними особами між Росією і Україною, заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.
Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва 23.08.2019

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків

Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків 24.07.2019

Українська омбудсменка пояснила, що наразі тривають переговори з Росією про повернення полонених українських моряків у рамках трибуналу ООН. Раніше Людмила Денісова заявляла про вже досягнуті домовленості.
Суд у Москві подовжив арешт українських моряків

Суд у Москві подовжив арешт українських моряків 17.07.2019

Захопленим у Керченській протоці українським морякам подовжили арешт. Омбудсменка РФ Тетяна Москалькова виступила за зміну запобіжного заходу морякам.
Українська та російська омбудсменки обмінялися списками ув'язнених

Українська та російська омбудсменки обмінялися списками ув'язнених 16.07.2019

Уповноважені з прав людини України та Росії обмінялися оновленими списками ув'язнених у кожній з країн своїх громадян. Українська сторона передала список зі 150 осіб.

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019) 15.07.2019

Омбудсменка з прав людини РФ Тетяна Москалькова прийшла в Подільський райсуд Києва, аби підтримати керівника "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москалькова прокоментувала ситуацію з ув'язненими українськими моряками та Олегом Сенцовим у Росії.
Суд переніс засідання у справі Вишинського

Суд переніс засідання у справі Вишинського 15.07.2019

Засідання суду в справі головного редактора "РИА Новости-Украина" перенесли на 19 липня. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова, яка прибула на засідання, заявила, що Кирило Вишинський проти його обміну.
Омбудсменки України та РФ мають обмінятися списками утримуваних осіб

Омбудсменки України та РФ мають обмінятися списками утримуваних осіб 15.07.2019

Українська омбудсменка сподівається невдовзі розпочати верифікацію списків утримуваних в ув’язненні громадян України та РФ. Також у РФ розглянуть можливість доступу незалежних лікарів до утримуваних там українців.
Денісова заявила про зміну риторики щодо політв'язнів у РФ

Денісова заявила про зміну риторики щодо політв'язнів у РФ 11.06.2019

Українська обмудсменка Людмила Денісова запропонувала російській колезі Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, переслідуваних за політичними мотивами.
Денісова просить російську омбудсменку з'ясувати інформацію про голодування Клиха

Денісова просить російську омбудсменку з'ясувати інформацію про голодування Клиха 24.05.2019

Українська омбудсменка Людмила Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову перевірити, чи справді Станіслав Клих оголосив голодування.
Справа Вишинського: омбудсменка РФ задоволена рішенням суду

Справа Вишинського: омбудсменка РФ задоволена рішенням суду 20.03.2019

Верховний суд України ухвалив рішення передати справу Кирила Вишинського на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду у складі суду. Тетяна Москалькова привітала це рішення.

Людмила Денісова поїде до Москви й вимагатиме зустрічі з українськими моряками

Людмила Денісова поїде до Москви й вимагатиме зустрічі з українськими моряками 10.01.2019

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поїде до Москви й намагатиметься зустрітися з українськими моряками, яких утримують у СІЗО.
Затриманих українських моряків переводять до СІЗО Москви

Затриманих українських моряків переводять до СІЗО Москви 30.11.2018

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві.
Денісова вимагає від Москви повідомити, де перебувають українські моряки

Денісова вимагає від Москви повідомити, де перебувають українські моряки 29.11.2018

Про місце перебування українських моряків, яких захопила Росія, надходять суперечливі дані. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини вимагає від Росії точної інформації.
Денісова: Захоплені моряки перебувають у Керчі, кілька з них - у лікарні

Денісова: Захоплені моряки перебувають у Керчі, кілька з них - у лікарні 26.11.2018

Стан українських моряків, що нині перебувають у керченській лікарні, - не важкий, повідомила омбудсменка Денісова. Мін'юст України проситиме ЄСПЛ захистити права поневолених моряків.
Інші статті