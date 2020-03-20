Тести на коронавірус: виробництво в Німеччині повним ходом

Дзвінок о 22 годині застав Ольферта Ландта (Olfert Landt) у виробничому цеху. Додзвонитися до підприємця вдалося з третьої спроби - робота кипить з ранку до ночі. Вже декілька тижнів як робочий день Ландта не завершується раніше опівночі. Його маленька фірма TIB Molbiol Syntheselabor GmbH виробляє тестові набори для виявлення коронавірусу. За допомогою цих наборів у пацієнтів відбираються мазки для перевірки у лабораторії. Упаковки на 100 тестів розсилаються по всьому світі. У середині березня статтю про цю фірму у часописі Businessweek ретвітнув навіть президент США Дональд Трамп. Видання писало: "Ця німецька біотехнологічна фірма виготовила від початку кризи чотири мільйони тестів на коронавірус".

Що саме хотів сказати репостом господар Білого дому своїм 73 мільйонам підписників, так і залишилося загадкою. Ця ремарка у нинішньому вирі подій і новин про пандемію, утім, демонструє міжнародний злет маленької, доти нікому невідомої фірми з Берліна з її 30 співробітниками. У боротьбі з вірусом це підприємство виробляє щотижня 1,5 мільйона тестових наборів.

Гарна новина у розпал кризи

Фірма Ольферта Ландта, певно, найменший виробник таких тестів у Німеччині. Підприємець обіцяє, що дефіциту тестів не буде. "Я і сам дивуюся, але дотепер нам цілком вдається впоратись із задоволенням попиту", - каже Ландт. На межі можливого фірма вийшла лише одного разу, коли Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) терміново замовила 3000 упаковок по 100 тестів. "Тестувати, тестувати, тестувати", - сказав днями Тедрос Адханом Гебрейсус, генеральний директор ВООЗ. За його словами, по всьому світі треба максимально виявляти та ізолювати хворих на COVID-19. Іншого шляху вгамувати пандемію глава організації не бачить.

Читайте також: Коронавірус: в Україну з Китаю прибув літак з тестами і медичним обладнанням

"Я вважаю, що треба тестувати лише тих, в кого є симптоми", - вважає Ольферт Ландт. Однак зволікати з аналізом, переконаний він, з моменту появи симптомів не можна. Керівник берлінської фірми вважає, що тести мають бути повсюди доступними, як у Південній Кореї. Там потенційні хворі у своїх автомобілях вишиковувалися у чергу і здавали аналіз, не виходячи з авто. "Або ж треба посилати медиків додому до людей, брати аналіз і везти в лабораторію", - каже Ландт.

Недооцінена небезпека

Однак нічого важливішого у боротьбі з вірусом, ніж самоізоляція вдома, переконаний біохімік, немає: "Треба забезпечити, щоби населення скоротило соціальні контакти". На його думку, відчутним для загальної картини було би навіть скорочення соціальних контактів хоч би навіть на 10 відсотків. Уже цього було би достатньо, вважає Ольферт Ландт, аби знизити базову репродуктивну частоту інфекції до показника нижче одиниці. Це означало би, що епідемія пішла би на спад.

Тим часом у Німеччині ухвалили жорсткі обмеження суспільного життя з метою призупинити подальше поширення коронавірусу Sars-CoV-2 в країні. Зокрема, забороняється збиратися у громадських місцях більше ніж двом особам. Винятки передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають у одному помешканні. Крім того, у громадських місцях громадянам необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у 1,5 - 2 метри. Водночас жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Німеччина надто пізно відреагувала на поширення коронавірусу, вважає виробник тестів. Особливо у порівнянні з Південною Кореєю або Тайванем. Одразу після спалаху інфекції COVID-19 у Китаї Ольферт Ландт взявся вивчати інформацію від китайських лікарів. Щойно стало зрозуміло, що йдеться про новий вид коронавірусу, Ландт перевів всі потужності своєї фірми на виробництво тестів саме на цей вірус.

Ландт обіцяє тести варістю менше 10 євро

Тест вартістю менше ніж 10 євро

Сьогодні на складах берлінської фірми вже є запаси продукції на місяці вперед. Ольферт Ландт переконаний, що йому вдасться оптимізувати виробничий процес настільки, що тестові набори коштуватимуть менше десяти євро. Брати у людей аналізи і обмежувати соціальні контакти, вважає Ландт - це і є основна зброя проти пандемії. Натомість закриття кордонів він вважає безглуздою ідеєю. Тим більше, що це може зашкодити і його фірмі. Адже етикетки для тестових наборів берлінський виробник закуповує у Польщі. Вже нині час від часу на кордоні формуються довжелезні черги з вантажівок.

Читайте також: Карантин в Україні: що робити при звільненні, виселенні з квартири та як оформити лікарняний

Ладт дивується, наскільки великою проблемою навіть під час пандемії може бути бюрократія. Сертифікація тестів його фірми затягнулася на декілька тижнів, поки хворів співробітник установи, який мав обробляти заявку. "Жодної заміни йому не було", - нарікає підприємець. Тим часом, каже він, у Китаї вже масово помирали люди.

У Південній Кореї аналіз можна здати, не виходячи з машини

Допомога сусідів

Ще одного удару з боку бюрократичної машини фірма TIB Molbiol Syntheselabor GmbH зазнала, коли низка співробітників не змогла вийти на роботу через запроваджений у садках і школах карантин. Попри те, що компанія Ландта випускає продукцію, важливу для боротьби з пандемією, на неї не поширили дію спеціальних винятків з карантину для дітей співробітників установ, робота яких критично важлива для суспільства. Такі винятки гарантують догляд за дітьми в умовах карантину, зокрема, співробітникам комунальних служб, поліції і пожежникам.

Викрутитися у цій ситуації допомогла спонтанна домовленість з компанією, офіс якої розташований по сусідству. Ця фірма займається організацією концертів, шоу і ярмарків. Однак оскільки на найближчі тижні і місяці роботи у цій сфері через карантин все одно немає, Ольферт Ланд домовився взяти сусідів до себе. Тепер замість організовувати концерти, вони пакують у коробки тести на коронавірус. Такі вже часи настали у розпал пандемії COVID-19.