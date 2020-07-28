Термоядерний реактор ITER: розпочинається вирішальна фаза будівництва

Цей вагомий крок у будівництві міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER) у південно-французькому містечку Кадараш вартий для президента Еммануеля Макрона принаймні віртуального свята.

У вівторок, 28 липня, він запросив високопоставлених урядовців із країн-учасників проекту спостерігати за прибуттям першої частини вакуумної камери. Серед запрошених також Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон та президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Через коронавірус святкування відбувається шляхом онлайн-трансляції.

Складова частина реактора, натомість, на місці: разом із двома великими навоями та теплозахисним екраном їх транспортують у будівлю реактора, щоб там поєднати з іншими, вже присутніми компонентами.

Стартував як східно-західний дослідницький проект

Колись так виглядатиме кільцеподібна вакуумна камера, у якій утримуватиметься та нагріватиметься плазма

Цей крок є початком останнього великого етапу у зведенні цього унікального престижного проекту. Робітники, інженери та фізики займаються його будівництвом уже дев'ять років. А планування розпочалося ще 35 років тому. У 1988 році ITER стартував як знаковий проект між сходом та заходом. Його ініціювали у 1985 році президенти Франції та США - Франсуа Міттеран та Рональд Рейган, а також генсек Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Будівлю реактора звели лише цього року. У березні робітники нарешті встановили мостовий кран, який має забезпечити поєднання окремих складових частин у термоядерному реакторі. Збір реактора триватиме приблизно чотири з половиною роки.

Нинішня подія є символічною та має продемонструвати просування у будівництві проекту. Адже ITER роками критикують через надвисокі витрати та затримки у будівництві.

Атомна енергія без радіоактивних відходів

Мета проекту ITER - показати, що термоядерний реактор тривалий час може виробляти достатньо енергії, щоб утримувати "палаючу" плазму. Це стало би доказом того, що людина змогла спричинити термоядерну реакцію та утримати її протягом певного часу.

Крім цього ITER повинен бути в змозі вивести вироблене тепло, яке досягатиме сотень мільйонів градусів за Цельсієм. Цю енергію, однак, не використовуватимуть для виробництва струму. ITER - це фундаментальне дослідження.

Інженери хочуть поки що лише показати, що технічних можливостей в принципі достатньо для того, щоб виробляти "чисту" енергію за рахунок сплаву ізотопів водню дейтерію та тритію із утворенням гелію, що стане в пригоді людству.