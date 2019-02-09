Теракт у Тунісі

У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей. Бойовиків засудили до довічного ув'язнення.