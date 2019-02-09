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Теракт у Тунісі

У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти 09.02.2019

Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей. Бойовиків засудили до довічного ув'язнення.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі 25.11.2015

Відповідальність за вибух в автобусі в Тунісі, який забрав життя принаймні 12 осіб, взяла на себе "Ісламська держава". У Тунісі оголошено надзвичайний стан.
Теракт у Тунісі: слідчі ідентифікували майже половину тіл загиблих

Теракт у Тунісі: слідчі ідентифікували майже половину тіл загиблих 28.06.2015

Серед загиблих внаслідок теракту на північному сході Тунісу громадяни Великобританії, Німеччини, Ірландії, Бельгії та Португалії. Серед поранених, за даними місцевої влади, є по одному громадянину України та Росії.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі 27.06.2015

Згідно з повідомленням екстремістів, напад скоїв "воїн халіфату". За даними туніської влади, більшість загиблих - громадяни Великобританії. Серед поранених - британці, бельгійці, німці та норвежці.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Тунісі 19.03.2015

Відповідальність за терористичний акт у Тунісі взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Тим часом правоохоронці країни затримали дев'ятьох підозрюваних у причетності до теракту.