Теракт у Тунісі

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Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей. Бойовиків засудили до довічного ув'язнення.
Відповідальність за вибух в автобусі в Тунісі, який забрав життя принаймні 12 осіб, взяла на себе "Ісламська держава". У Тунісі оголошено надзвичайний стан.
Серед загиблих внаслідок теракту на північному сході Тунісу громадяни Великобританії, Німеччини, Ірландії, Бельгії та Португалії. Серед поранених, за даними місцевої влади, є по одному громадянину України та Росії.
Згідно з повідомленням екстремістів, напад скоїв "воїн халіфату". За даними туніської влади, більшість загиблих - громадяни Великобританії. Серед поранених - британці, бельгійці, німці та норвежці.
Відповідальність за терористичний акт у Тунісі взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Тим часом правоохоронці країни затримали дев'ятьох підозрюваних у причетності до теракту.
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