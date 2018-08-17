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Теракт у Барселоні

17 серпня 2017 року вантажний мікроавтобус в'їхав у натовп людей на бульварі Ла Рамбла в Барселоні. Загинуло щонайменше 12 людей.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Барселоні". 17 серпня 2017 року підвечір у Барселоні було вчинено теракт. Мікроавтобус в'їхав у натовп людей в центрі міста. Напад скоїли на одній з найпопулярніших туристичних вулиць міста - бульварі Ла Рамбла. Загинуло щонайменше 12 людей. Двох підозрюваних у нападі затримано. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Каталонії вшанували пам'ять жертв минулорічних терактів

У Каталонії вшанували пам'ять жертв минулорічних терактів 17.08.2018

У Барселоні в роковини терористичного нападу на бульварі Ла Рамбла вшанували пам'ять жертв теракту. У церемонії взяв участь король Іспанії, присутність якого викликала невдоволення багатьох каталонців.

Теракт у Барселоні: кількість жертв зросла

Теракт у Барселоні: кількість жертв зросла 27.08.2017

У лікарні в Барселоні померла 51-річна німкеня, вона стала шістнадцятою жертвою терактів, скоєних "Ісламською державою" в Каталонії.
В Іспанії відпустили ще одного підозрюваного в терактах у Каталонії

В Іспанії відпустили ще одного підозрюваного в терактах у Каталонії 24.08.2017

В Іспанії випустили на волю ще одного підозрюваного у скоєнні терактів в Каталонії. Під вартою залишаються двоє чоловіків. Тим часом лунає все більше критики на адресу каталонської поліції.
Теракти в Каталонії: суд визнав помилку 2015 року

Теракти в Каталонії: суд визнав помилку 2015 року 24.08.2017

Іспанська юстиція зізналася у власній помилці: у 2015 році ес-Сатті дали другий шанс на інтеграцію в Іспанії. Зараз загиблого імама підозрюють в організації теракту в Барселоні.
Минулоріч у світі вчинено понад 13 тисяч терактів

Минулоріч у світі вчинено понад 13 тисяч терактів 24.08.2017

У 2016 році внаслідок терактів у світі загинули 34,7 тисячі людей. Найбільше жертв на Близькому Сході та у Північній Африці.

Теракт в Барселоні: двох підозрюваних залишили під вартою

Теракт в Барселоні: двох підозрюваних залишили під вартою 23.08.2017

Іспанський суд залишив під вартою двох підозрюваних у скоєнні терактів у Каталонії. Ще один чоловік залишається в камері попереднього ув'язнення, а четвертого звільнено за браком доказів.
Теракт у Барселоні: підозрюваний розповів про план більшої атаки

Теракт у Барселоні: підозрюваний розповів про план більшої атаки 22.08.2017

Терористи, імовірно, планували ще більшу атаку в Барселоні з використанням вибухівки, розповів суду один з підозрюваних.
Підозрювані у скоєнні терактів у Каталонії постали перед іспанським судом

Підозрювані у скоєнні терактів у Каталонії постали перед іспанським судом 22.08.2017

В Мадриді почався суд на чотирма чоловіками, яких підозрюють у членстві в терористичній групі, що запланувала та скоїла терористичні атаки у містах Каталонії.

Каталонська поліція проводить спецоперацію неподалік Барселони

Каталонська поліція проводить спецоперацію неподалік Барселони 21.08.2017

Поліція застрелила в муніципалітеті Субіратс поблизу Барселони чоловіка, який міг мати на собі пояс смертника.

Чи відлякують теракти туристів? (21.08.2017) 21.08.2017

Після терактів у Барселоні - одному з найулюбленіших туристичних напрямків у Європі - місцеві бояться спаду туризму. Чи відлякали теракти відпочивальників у інших туристичних центрах? Дивіться добірку DW.
Поліція ідентифікувала водія мікроавтобуса під час теракту в Барселоні

Поліція ідентифікувала водія мікроавтобуса під час теракту в Барселоні 21.08.2017

Поліція Каталонії заявляє, що ідентифікувала головного нападника в Барселоні, розшуки якого ведуться по всій Європі. Також продовжуються обшуки в будинках інших ймовірних терористів.
Напади в Іспанії: жалобні заходи за жертвами та розшук головного підозрюваного

Напади в Іспанії: жалобні заходи за жертвами та розшук головного підозрюваного 20.08.2017

Каталонська поліція заявляє про розшук 22-річного марокканця, підозрюваного у скоєнні теракту в центрі Барселони. В соборі "Саграда Фамілія" пройшла жалобна служба за 14 загиблими внаслідок нападів в Іспанії.
У Каталонії не погодилися з Мадридом, що осередок терористів знищено

У Каталонії не погодилися з Мадридом, що осередок терористів знищено 19.08.2017

Поліція розшукує трьох імовірних терористів, які скоїли напади в Барселоні та Камбрілсі. Глава МВС Іспанії заявив про знищення терористичного осередку. У Каталонії вважають, що робити такі заяви зарано.
Теракти в Іспанії: 12 потерпілих - досі в критичному стані

Теракти в Іспанії: 12 потерпілих - досі в критичному стані 19.08.2017

З 54 потерпілих унаслідок терактів у Каталонії, котрі потребують стаціонарного лікування, 12 - у критичному стані, кажуть лікарі. Тим часом ЗМІ повідомляють про нового головного підозрюваного.
ЗМІ: Французька поліція розшукує причетних до нападів у Каталонії

ЗМІ: Французька поліція розшукує причетних до нападів у Каталонії 19.08.2017

Спільник терористів, котрі скоїли атаку в Барселоні, міг втекти до Франції на одному з орендованих злочинцями фургонів. Продовжують шукати і головного підозрюваного - версія про його загибель поки не підтверджується.
Поліція: Барселонський нападник міг загинути в Камбрілсі

Поліція: Барселонський нападник міг загинути в Камбрілсі 18.08.2017

Правоохоронці підозрюють, що зловмисники планували масштабніший теракт у Барселоні та готували його давно.
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