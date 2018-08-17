17 серпня 2017 року вантажний мікроавтобус в'їхав у натовп людей на бульварі Ла Рамбла в Барселоні. Загинуло щонайменше 12 людей.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Барселоні". 17 серпня 2017 року підвечір у Барселоні було вчинено теракт. Мікроавтобус в'їхав у натовп людей в центрі міста. Напад скоїли на одній з найпопулярніших туристичних вулиць міста - бульварі Ла Рамбла. Загинуло щонайменше 12 людей. Двох підозрюваних у нападі затримано. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.