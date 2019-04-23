 Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51

На шостий тиждень після терористичних атак у Новій Зеландії від ран помер турецький громадянин, повідомили в МЗС Туреччини. Тепер число жертв терактів у Крайстчерчі сягнуло 51.

Теракти в Крайстчерчі

Кількість загиблих унаслідок терактів у Крайстчерчі в Новій Зеландії зросла до 51. У четвер, 2 травня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про смерть громадянина Туреччини, котрий зазнав серйозних поранень під час терактів і перебував у лікарні.

Про це турецький урядовець написав у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Чавушоглу також висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, 15 березня 28-річний австралієць Брентон Таррант скоїв напад на мечеті у новозеландському Крайстчерчі, розстрілявши відвідувачів мечетей. Унаслідок нападів тоді на місці або невдовзі в шпиталях загинуло 50 людей. Ще 50 осіб дістали поранення. У декого тілесні ушкодження досить тяжкі.

Незадовго до здійснення нападу Брентон Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Для масштабного розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії вирішили сформувати королівську слідчу комісію в складі представників спецслужб, поліції, а також фахівців митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилося. Раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.

4 квітня Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах з наміром вбивства. У разі визнання провини Тарранту загрожує довічне ув'язнення.

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Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія

Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія у зв'язку з "найважливішим громадським значенням" справи, підкреслила прем'єрка Нової Зеландії. (25.03.2019)  

Facebook посилює правила онлайн-трансляцій після теракту в Новій Зеландії

Для користувачів, котрі раніше порушували стандарти Facebook-спільноти, закриють функцію Facebook Live. Крім того, компанія інвестує в програмне забезпечення, щоб виявляти ролики зі сценами насильства. (30.03.2019)  

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками. (21.03.2019)  

Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД. (23.04.2019)  

Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство. Засідання Верховного суду новозеландського Крастчерча заплановане на 5 квітня. (04.04.2019)  

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Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД.

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Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія 25.03.2019

Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія у зв'язку з "найважливішим громадським значенням" справи, підкреслила прем'єрка Нової Зеландії.

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