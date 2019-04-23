Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51

Кількість загиблих унаслідок терактів у Крайстчерчі в Новій Зеландії зросла до 51. У четвер, 2 травня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про смерть громадянина Туреччини, котрий зазнав серйозних поранень під час терактів і перебував у лікарні.

Про це турецький урядовець написав у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Чавушоглу також висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, 15 березня 28-річний австралієць Брентон Таррант скоїв напад на мечеті у новозеландському Крайстчерчі, розстрілявши відвідувачів мечетей. Унаслідок нападів тоді на місці або невдовзі в шпиталях загинуло 50 людей. Ще 50 осіб дістали поранення. У декого тілесні ушкодження досить тяжкі.

Незадовго до здійснення нападу Брентон Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Для масштабного розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії вирішили сформувати королівську слідчу комісію в складі представників спецслужб, поліції, а також фахівців митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилося. Раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.

4 квітня Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах з наміром вбивства. У разі визнання провини Тарранту загрожує довічне ув'язнення.