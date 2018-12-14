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Теплі кредити

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теплі кредити".

Теплими кредитами в Україні називають цільові кредити, які видаються з метою енергоефективної модернізації житла та інших приміщень і будівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вимушена винахідливість: як в Україні вчаться домашній енергоефективності

Вимушена винахідливість: як в Україні вчаться домашній енергоефективності 14.12.2018

Різке зростання тарифів на енергоносії змушує багатьох українців ставати ощадливішими. Дехто експериментує з альтернативними джерелами. Скільки і як вдається заощадити?

Як зекономити на термомодернізації свого будинку

Як "зекономити" на термомодернізації свого будинку 01.11.2018

Підвищення цін на газ, тарифів на опалення та електроенергію змушують українців провести термомодернізацію свого житла, аби менше платити за комунальні послуги. Є програми, які дозволяють здешевити енергозбереження.
Як теплі кредити зігрівають українські оселі

Як "теплі кредити" зігрівають українські оселі 31.08.2017

Кредити на утеплення від держави - за три роки в Україні їх видано уже на 4,2 мільярда гривень. DW розібралася, як вони працюють, і як сприяють енергоефективній модернізації.
В Україні за три роки теплі кредити взяли 320 тисяч родин

В Україні за три роки "теплі кредити" взяли 320 тисяч родин 25.08.2017

В українському уряді заявили про позитивні результати програми позик на енергоефективність. Останнім часом, зазначили чиновники, особливо активно беруть кредити ОСББ.
Субсидії на оплату комуналки: українцям доведеться економити ще більше

Субсидії на оплату комуналки: українцям доведеться економити ще більше 14.02.2017

Уряд України зменшив нормативи споживання ресурсів для громадян. Тепер вони отримають менше субсидій на оплату комуналки. Виходом є більш економний підхід до споживання енергії.