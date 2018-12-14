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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теплі кредити".
Теплими кредитами в Україні називають цільові кредити, які видаються з метою енергоефективної модернізації житла та інших приміщень і будівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.