Тенісист Новак Джокович заразився коронавірусом

Сербський тенісист Новак Джокович оголосив, що його тест на коронавірус є позитивним. Він попросив вибачення у учасників організованого ним турніру.
Сербський тенісист Новак Джокович у вівторок, 23 червня, повідомив, що його тест на коронавірус є позитивним. Таким чином перша ракетка світу є четвертим спортсменом, який заразився коронавірусом на організованому ним тенісному турнірі.
При цьому тенісист не має симптомів хвороби. Позитивним є також тест на коронавірус у дружини Джоковича, проте в його дітей коронавірусу не виявили. "Я прошу вибачення за кожен випадок інфікування", - йдеться в заяві спортсмена. Він також оголосив, що наступні 14 днів він проведе в самоізоляції.
Нагадаємо, що сербський тенісист потрапив під вогонь критики за організацію турнірів Adria Tour, що відбуваються за присутності глядачів та за мінімальних протиепідемічних заходів. Наприклад, під час першого етапу серії у столиці Сербії Белграді 13-14 червня трибуни стадіону були заповнені вщерть, тенісисти обіймалися і разом безтурботно святкували в клубі.
Новака Джоковича раніше неодноразово критикували за публічні висловлювання проти вакцинації в майбутньому від коронавірусу, навіть якщо це буде умовою для подорожей і в'їзду в інші країни.
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