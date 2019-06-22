Телерадіокомпанії хочуть штрафувати за лайку в ефірі

У Верховній Раді ініціюють запровадження штрафів для телерадіокомпаній за лихослів'я в ефірі. Про це йдеться у зареєстрованому в парламенті у середу, 3 липня, законопроєкті "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови), поданому народною депутаткою від "Блоку Петра Порошенка" Ольгою Богомолець.

Згідно з документом, пропонується встановити відповідальність для телерадіоорганізацій за трансляцію матеріалів (крім фільмів), які містять лайку. Кошти від штрафів, що становитимуть 10 відсотків від розміру ліцензійного збору, мають бути перераховані на підтримку та розвиток Українського культурного фонду.

Окрім того, планується встановити адміністративну відповідальність за розповсюдження матеріалів, що містять нецензурну лайку засобами масової інформації, в тому числі, в інтернеті. Штраф за це передбачений в розмірі від 40 до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або ж виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"В середньовіччі всі вірили, що за вимову лайки, лихого слова мало статися певне лихо, пасти кара Божа, відповідно до богохульників вживали певні фізичні каральні заходи. В 21 столітті пропонуємо на законодавчому рівні зафіксувати намір українських законотворців протидіяти лихослів'ю, захистити чистоту української мови в публічному просторі, її різноманіття, піднімати переконливість мови іншими прийнятними засобами", - пояснила свою ініціативу Богомолець.