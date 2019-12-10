 Телеканал ″Россия 1″ заявив, що записав інтерв′ю з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Новини

Телеканал "Россия 1" заявив, що записав інтерв'ю з Зеленським

Інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським російський телеканал "Россия 1" покаже 15 грудня у програмі, ведучим якої є Володимир Соловйов.

Зеленський дав інтерв'ю російському телеканалу

Зеленський дав інтерв'ю російському телеканалу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російському телеканалу "Россия 1", повідомив телеканал у четвер, 12 грудня. "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - сказав Зеленський в розмові з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Повну версію інтерв'ю, а також реакцію оточення українського президента на його розмову з російським кореспондентом телеканал має показати у неділю, 15 грудня, у програмі "Москва. Кремль. Путін". Ведучими цієї програми є відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями Володимир Соловйов.

Це інтерв'ю є першим, яке Зеленський з моменту обрання президентом дав російському виданню. 

DW.COM

Результати паризької зустрічі у "нормандському форматі" викликали в Києві неоднозначну реакцію як серед політиків, так і експертів. (10.12.2019)

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Як повідомлялось, 9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" за участю Володимира Зеленського, Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Окрім того, під час заходу відбулась перша особиста зустріч Зеленського з Путіним. Їхні переговори тривали загалом близько години, із них 10-15 хвилин глави держав розмовляли віч-на-віч.

За підсумками дев'ятигодинних перемовин лідери України, РФ, Німеччини та Франції погодили комюніке, яке передбачає, зокрема, припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими "всіх на всіх". Крім того, сторони домовилися про розведення сил на трьох додаткових ділянках на лінії розмежування на Донбасі.

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