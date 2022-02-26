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Телебачення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "телебачення".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії

Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії 26.02.2022

Міністерство культури України спільно з українськими медіагрупами закликало міжнародних партнерів заблокувати та вимкнути російські новинні канали, щоб запобігти поширенню російської пропаганди.
В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо вагнергейту

В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо "вагнергейту" 11.02.2022

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення перевірить канали "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через показ документів, що містять державну таємницю.
Організатори німецького турне назвали Квартал 95 російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень 06.02.2022

Міський портал Гамбурга назвав колектив ”Квартал 95” російським комедійним шоу. Гумористи погрожують скасувати концерти. 
Андрій Курков: Схвалено телевізором

Андрій Курков: Схвалено телевізором 18.01.2022

"Герої нашого часу не народжуються революцією. Їх народжують телеканали. Маленьких героїв - маленькі телеканали, а великих - великі", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Слуга народу: в Німеччині і Франції показують серіал про (не) взірцевого політика

"Слуга народу": в Німеччині і Франції показують "серіал про (не) взірцевого політика" 21.12.2021

Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.

Що приховує Київська телевежа? (17.11.2021) 17.11.2021

Непомітний велетень у центрі столиці. Мало хто знає, що Київська телевежа - найвища споруда в Україні. А ще - найвища ґратована вільностояча конструкція світу. Чому на вежу не пускають туристів? І як працюють люди на її верхівці?
Зеленський відкинув звинувачення ведучої Суспільного на адресу ОП

Зеленський відкинув звинувачення ведучої Суспільного на адресу ОП 20.10.2021

Український президент Володимир Зеленський відкинув закиди ведучої передачі "Зворотний відлік" на Суспільному Мирослави Барчук в тиску на команду її політичного токшоу з боку Офісу президента.
Суспільний мовник UA: Перший звинуватив Офіс президента у тиску

Суспільний мовник "UA: Перший" звинуватив Офіс президента у тиску 20.10.2021

Ведуча токшоу "Зворотний відлік" на каналі "UA: Перший" заявила про тиск і шантаж з боку представників Офісу президента України. За її словами, чиновники контролюють, яких саме "слуг народу" мають запрошувати на ефіри.
Помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу Секс і місто

Помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу "Секс і місто" 22.09.2021

Відомий за роллю Стенфорда у серіалі "Секс і місто" американський актор Віллі Гарсон помер у віці 57 років.
У США оголосили переможців Emmy

У США оголосили переможців Emmy 20.09.2021

Джейсон Судейкіс з серіалу "Тед Лассо" названий найкращим комедійним актором. Emmy за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі отримала зірка "Корони" Джилліан Андерсон.
Сенат Польщі відхилив спірний закон про телерадіомовлення

Сенат Польщі відхилив спірний закон про телерадіомовлення 10.09.2021

Верхня палата польського парламенту, де опозиція має більшість, відмовилася схвалити суперечливий закон про телерадіомовлення.
Навальний заявив, що його змушують годинами дивитися російське ТБ у в'язниці

Навальний заявив, що його змушують годинами дивитися російське ТБ у в'язниці 26.08.2021

Олексій Навальний заявив, що його змушують дивитися в тюрмі російське державне телебачення вісім годин на день.
Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення 12.08.2021

Головною жертвою схваленого в Польщі закону може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Держдепартамент США розкритикував зміни.
Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада

ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада 26.07.2021

Телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту української мови, заявили у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Телеканал 1+1 оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою

Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою 15.07.2021

Телеканал "1+1" має сплатити до держбюджету понад 71 тисячу гривень за трансляцію серіалу з порушенням норм мовного закону. Російський серіал "Кухня" показували російською мовою з українськими субтитрами.
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