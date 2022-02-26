Телебачення

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Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.