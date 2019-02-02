 Тегеран гостро відреагував на заяву ЄС щодо іранської крилатої ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Тегеран гостро відреагував на заяву ЄС щодо іранської крилатої ракети

МЗС Ірану назвав критику з боку ЄС погрозливою та неконструктивною. Напередодні в ЄС висловили занепокоєння через випробування Іраном крилатої ракети.

Flagge EU Iran (Getty Images/AFP/E. Dunand)

Іран відкидає критику Європейським Союзом його ракетної програми. Закиди ЄС "необґрунтовані" і у нинішній ситуації не є конструктивними, заначається у заяві міністерства закордонних справ Ірану, поширеній у вівторок, 5 лютого. "Чіткі погрози у бік ісламської республіки не є конструктивними, раціональними та корисними. І вони не узгоджуються з регіональною безпекою та справжніми інтересами Європи", - зазначається у заяві, яку цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, 2 лютого в Ірані заявили про успішний тест нової крилатої ракети "Ховейзе", яка має дальність польоту до 1350 кілометрів. 4 лютого ЄС висловив серйозне занепокоєння через нові ракетні випробування Ірану і закликав утриматися від будь-якої діяльності щодо ракет, спроможних нести ядерні боєголовки. 

DW.COM

ЄС закликає Іран припинити ракетні випробування, які ведуть до "дестабілізації" в регіоні, а також висловлює занепокоєння через роль Тегерану в сирійському конфлікті. (04.02.2019)

Німеччина, Франція і Великобританія заснували товариство, через яке здійснюватимуться розрахунки між європейськими та іранськими компаніями. Це допоможе обійти санції Вашингтона проти Тегерана. (31.01.2019)

Критика попри розвиток відносин?

Як відомо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди і звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. У подальшому США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з Іраном.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено вже 13 разів за підсумками перевірок Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном. Наприкінці січня Німеччина, Франція і Великобританія запустили механізм, що дозволяє обійти запроваджені США санкції щодо Ірану. Вони створили спеціальне агентство, через яке здійснюватимуться розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться супроводжувати такі торговельні операції. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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