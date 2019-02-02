Тегеран гостро відреагував на заяву ЄС щодо іранської крилатої ракети

Іран відкидає критику Європейським Союзом його ракетної програми. Закиди ЄС "необґрунтовані" і у нинішній ситуації не є конструктивними, заначається у заяві міністерства закордонних справ Ірану, поширеній у вівторок, 5 лютого. "Чіткі погрози у бік ісламської республіки не є конструктивними, раціональними та корисними. І вони не узгоджуються з регіональною безпекою та справжніми інтересами Європи", - зазначається у заяві, яку цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, 2 лютого в Ірані заявили про успішний тест нової крилатої ракети "Ховейзе", яка має дальність польоту до 1350 кілометрів. 4 лютого ЄС висловив серйозне занепокоєння через нові ракетні випробування Ірану і закликав утриматися від будь-якої діяльності щодо ракет, спроможних нести ядерні боєголовки.

Критика попри розвиток відносин?

Як відомо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди і звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. У подальшому США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з Іраном.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено вже 13 разів за підсумками перевірок Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном. Наприкінці січня Німеччина, Франція і Великобританія запустили механізм, що дозволяє обійти запроваджені США санкції щодо Ірану. Вони створили спеціальне агентство, через яке здійснюватимуться розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться супроводжувати такі торговельні операції.