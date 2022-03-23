Тваринництво

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022)

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?