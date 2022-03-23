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Тваринництво - галузь сільського господарство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тваринництво".
Тваринництво займається розведенням та використанням свійських тварин з економічною метою – у харчовій промисловості, як джерело сировини, як тягова сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?
Коли його рідний Донецьк захопили бойовики "ДНР", Сергій Свириденко пішов добровольцем в АТО, а після "дембелю" заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині ветеран-переселенць продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Як йому це вдається і що заважає - у репортажі DW.