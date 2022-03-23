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Тваринництво

Тваринництво - галузь сільського господарство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тваринництво".

Тваринництво займається розведенням та використанням свійських тварин з економічною метою – у харчовій промисловості, як джерело сировини, як тягова сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні

У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні 23.03.2022

Для протидії наслідкам російського вторгнення в Україну для глобальних ринків продовольства, в ЄС задумали значно збільшити посівні площі та виробництво харчів.

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022) 04.02.2022

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?

Будинок для похилих… корів (27.10.2021) 27.10.2021

У Німеччині є будинок перестарілих для... корів. Його власниця рятує старих тварин, яких мали відправити на бійню. Тут корови спокійно доживають свій вік, оточені любов'ю і турботою.

Навіщо корів навчили користуватися туалетом? (14.09.2021) 14.09.2021

Аби привчити малюків до туалету, необхідні місяці, а іноді й роки. Але коровам, як запевняють дослідники, для цього потрібно всього 15 днів. Навіщо науковці привчають рогату худобу ходити в туалет? І до чого тут захист довкілля?

Чарівні звуки кулнінга, або як скликають худобу шведи (09.07.2021) 09.07.2021

Кулнінг - це пастушиний поклик, родич тірольського йодля. Таким традиційним співом у минулому шведські селяни скликали тварин. Послухайте самі!

Забити тварину: як репортер DW працював на бійні (12.03.2021) 12.03.2021

Репортер DW вирішив простежити шлях стейків на полиці магазинів. Для цього він на день влаштувався на роботу на бійню і долучився до усіх етапів виробництва… починаючи із вбивства тварини.
М'ясо у Швейцарії: дорого - добре для тварин?

М'ясо у Швейцарії: дорого - добре для тварин? 17.08.2020

У Німеччині вже роками триває дискусія про те, чи не має м'ясо в країні стати дорожчим, а умови тримання тварин при цьому покращитися. У Швейцарії дороге м'ясо дійсно гарантує кращі умови для тварин, але ціна - не все.

Агротуризм біля лінії фронту, або Як на Донбасі успішну ферму заснували (14.08.2020) 14.08.2020

Коли його рідний Донецьк захопили бойовики "ДНР", Сергій Свириденко пішов добровольцем в АТО, а після "дембелю" заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині ветеран-переселенць продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Як йому це вдається і що заважає - у репортажі DW.
Вакцина проти коронавірусу: у США починають випробування

Вакцина проти коронавірусу: у США починають випробування 16.03.2020

У США почнуться клінічні випробування вакцини від коронавірусу на волонтерах, у Німеччині досліджують вплив збудника COVID-19 на тварин.
М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео) 28.02.2020

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (22.02.2020) 22.02.2020

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.
Зловживання антибіотиками в тваринництві: смертельна загроза для людини

Зловживання антибіотиками в тваринництві: смертельна загроза для людини 11.12.2019

У Євросоюзі обмежують вживання антибіотиків у тваринництві через небезпеку для людей. Натомість в Україні уряд не виділяє грошей на відповідний контроль, а у вишах годувати тварин антибіотиками навіть рекомендують.
М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео) 04.11.2019

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (31.10.2019) 31.10.2019

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

Як контролюють сосиски у Німеччині (30.10.2019) 30.10.2019

Німеччина - найбільший у Європі виробник свинини і славиться своїми сосисками. Як у ФРН контролюють якість ковбаси? І які штрафи загрожують за прострочене м'ясо або ковбасу із сумнівними домішками?

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин 04.09.2019

З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосат, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.

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