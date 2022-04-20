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Тварини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тварини".

Тварини – у побуті під словом "тварини", як правило, розуміють лише чотириногих наземних хребетних. У науці, однак, цей термін має значно ширше значення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім'я Путін

Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім'я Путін 20.04.2022

Оператор зоопарку вирішив, що "жодна свиня не заслуговує цього імені" та оголосив у соціальних мережах пошук нового імені для тварини. Cеред пропозицій були Зеленський та Кличко, однак виграло аполітичне прізвисько.
Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну 12.04.2022

Війна - це лихо як для людей, так і для тварин. Звірі з українських зоопарків потребують допомоги, тож німецькі й європейські звіринці відгукнулися на їхню біду.

Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022) 09.04.2022

На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?

Як тварини з Київського зоопарку переживають війну (01.04.2022) 01.04.2022

Новонародженому лемуру Байрактару обстріли й тривоги не заважають рости. А ось слон Хорас дуже нервує. Як піклуються про тварин під час війни у Київському зоопарку.
Слон на заспокійливому та лемур Байрактар: як живе зоопарк Києва під час війни

Слон на заспокійливому та лемур Байрактар: як живе зоопарк Києва під час війни 01.04.2022

Київський зоопарк закритий для відвідувачів. Від початку вторгнення РФ там перебувають лише працівники, які доглядають за тваринами. Для DW відчинили ворота зоопарку, щоб показати, в яких умовах живуть його мешканці.

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову 22.03.2022

Столиця Німеччини переживає небувалий наплив біженців з України. Впоратися з ним місто може лише завдяки хвилі солідарності серед містян. Репортаж DW.
Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея)

Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея) 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Домашні тварини під час війни

Домашні тварини під час війни 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Як у Львові допомагають покинутим біженцями домашнім тваринам (04.03.2022) 04.03.2022

Домашні улюбленці, які залишилися без домівки через війну. У львівському притулку надають прихисток тваринам, яких не змогли забрати із собою біженці.

Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея)

Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея) 14.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.

Як собаки і кішки рятують солдатів на передовій (13.01.2022) 13.01.2022

Українські військовослужбовці розповідають, що собаки і кішки на передовій попереджають своєю поведінкою про можливі обстріли, а також знімають стрес. Ось кілька історій.

Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині

Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині 12.01.2022

Червоні троянди, сердечка, улюблені тварини та інші кольорові татуювання з січня 2022 року заборонені у країнах Євросоюзу. Чому і які проблеми тепер можуть виникнути?
Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини

Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини 08.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.
Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців

Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців 28.12.2021

Кошеня, цуценя чи хом'ячок - у подарунок на день народження, Різдво чи Новий рік? "У жодному разі!" - переконані німецькі захисники тварин: адже йдеться не про іграшку, а про живу істоту.

Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021) 22.11.2021

Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.
У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках

У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках 20.11.2021

У Франції посилили покарання за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років позбавлення волі та штрафу в розмірі 75 тисяч євро.

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