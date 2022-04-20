Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тварини".
Тварини – у побуті під словом "тварини", як правило, розуміють лише чотириногих наземних хребетних. У науці, однак, цей термін має значно ширше значення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Київський зоопарк закритий для відвідувачів. Від початку вторгнення РФ там перебувають лише працівники, які доглядають за тваринами. Для DW відчинили ворота зоопарку, щоб показати, в яких умовах живуть його мешканці.