Тарас Качка: Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах

Україна та Євросоюз досягли межі у своїх торговельних відносинах. Таку думку висловив торговий представник України Тарас Качка у вівторок, 8 жовтня, перебуваючи з першим робочим візитом у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Ми фактично досягли певного ліміту, який ми мали від того, що запустилася угода про асоціацію (...) У наших відносинах ми досягли проміжної стелі, і треба перейти на новий рівень, нову якість відносин", - заявив Качка. За його словами, зараз головне питання у відносинах України і ЄС - це перегляд угоди про асоціацію, яка у торговельній частині тимчасово набула чинності у 2016 році, а повною мірою - у 2017 році. "Обидві сторони розуміють, що угода, про яку домовлялися десять років тому, потребує ретельного аналізу, щоб її пристосувати до нових обставин", - зазначив Тарас Качка.

Він пояснив, що новий поштовх для торгівлі між Україною і ЄС в обидва боки буде, якщо вдасться, зокрема, інтегрувати митниці обох сторін та укласти угоду ACCA.

Качка нагадав, що в питанні митниці Верховна Рада України ухвалила два закони - про спільний транзит і про авторизованих економічних операторів. "І міністр фінансів, і голова митниці, ставлять інтеграцію української митниці з європейською наріжним елементом боротьби з корупцією і посилення ефективності", - розповів торгпред України. За його словами, це дасть поштовх країні для збільшення торгівлі з ЄС і для залучення інвестицій.

ACCA - це угода між Україною та ЄС про відповідність промислової продукції, більше відома як "промисловий безвіз". Тарас Качка називає її "більш чутливим аспектом", адже, уточнює він, ЄС має обмежений досвід укладання таких угод.