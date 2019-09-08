 ″Талібан″ пригрозив Трампу продовженням боротьби проти військ США в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

"Талібан" пригрозив Трампу продовженням боротьби проти військ США в Афганістані

Вихід США з переговорів з радикальним рухом "Талібан" спричинить лише подальшу боротьбу талібів проти військ США, наголошують у русі. Напередодні президент США Дональд Трамп назвав переговори з талібами "мертвими".

Бойовики руху Талібан

Бойовики руху "Талібан"

Збройна боротьба радикального афганського руху "Талібан" проти американських військових у Афганістані триватиме й надалі. Про це заявив у вівторок, 10 вересня, представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід у коментарі інформагенції AFP.

За словами речника талібів, причиною цього став односторонній вихід американців з переговорного процесу з афганським радикальним рухом. "Ми мали дві можливості завершити окупацію в Афганістані. Перша - "джихад" та бойові дії, а друга - діалог і переговори. Якщо (президент Сполучених Штатів Дональд. - Ред.) Трамп хоче завершити діалог, ми оберемо першу можливість, і вони (американці. - Ред.) незабаром пошкодують про це", - сказав Забіхулла Муджахід, цитує AFP.

Як повідомлялося, раніше в русі "Талібан" погрожували, що через вихід Трампа з переговорного процесу американські військові можуть зазнати ще більших втрат у Афганістані.

DW.COM

Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання. (03.09.2019)

Американський та румунський військові місії НАТО загинули від вибуху в афганській столиці. Тим часом ісламістський рух "Талібан", який взяв на себе відповідальність за напад, заявив, що готовий до угоди з Вашингтоном. (05.09.2019)

Вихід США з переговорів означатиме лише збільшення кількості загиблих американських військових, наголошують у радикальному русі "Талібан". Раніше про припинення переговорного процесу з талібами оголосив Дональд Трамп. (08.09.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

За даними агенції новин AP, з моменту початку військової операції США в Афганістані у жовтні 2001 року в цій країні загинули вже понад 2,4 тисячі американських військовослужбовців.

США розширюють бойові операції проти талібів

Тим часом напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вважає переговори з талібами, котрі тривали кілька місяців, "мертвими". Крім того, він також повідомив про те, що останніми днями американські військові значно розширили бойові операції проти талібів. 8 вересня державний секретар США Майк Помпео поінформував про те, що за минулий тиждень було знищено "понад тисячу талібів".

Нагадаємо, днями Дональд Трамп оголосив вихід Сполучених Штатів з переговорів з талібами щодо мирного врегулювання в Афганістані та поетапного виведення американських військ. Своє рішення Трамп обґрунтував скоєним талібами терактом в урядовому кварталі Кабула, внаслідок чого загинули 12 осіб, у тому числі й один американський військовий.

Цю терористичну атаку з боку талібів під час переговорного процесу засудив також і Майк Помпео. На його думку, "Талібан" цим нападом "перейшов межу". Помпео наголосив, що таліби мають змінити свою поведінку. Він також висловлював сподівання, що таліби погодяться на переговори з афганським урядом.

Нагадаємо, "Талібан" відмовляється вести переговори з урядом Афганістану, вважаючи його маріонеткою США.

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