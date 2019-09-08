"Талібан" пригрозив Трампу продовженням боротьби проти військ США в Афганістані

Збройна боротьба радикального афганського руху "Талібан" проти американських військових у Афганістані триватиме й надалі. Про це заявив у вівторок, 10 вересня, представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід у коментарі інформагенції AFP.

За словами речника талібів, причиною цього став односторонній вихід американців з переговорного процесу з афганським радикальним рухом. "Ми мали дві можливості завершити окупацію в Афганістані. Перша - "джихад" та бойові дії, а друга - діалог і переговори. Якщо (президент Сполучених Штатів Дональд. - Ред.) Трамп хоче завершити діалог, ми оберемо першу можливість, і вони (американці. - Ред.) незабаром пошкодують про це", - сказав Забіхулла Муджахід, цитує AFP.

Як повідомлялося, раніше в русі "Талібан" погрожували, що через вихід Трампа з переговорного процесу американські військові можуть зазнати ще більших втрат у Афганістані.

За даними агенції новин AP, з моменту початку військової операції США в Афганістані у жовтні 2001 року в цій країні загинули вже понад 2,4 тисячі американських військовослужбовців.

США розширюють бойові операції проти талібів

Тим часом напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вважає переговори з талібами, котрі тривали кілька місяців, "мертвими". Крім того, він також повідомив про те, що останніми днями американські військові значно розширили бойові операції проти талібів. 8 вересня державний секретар США Майк Помпео поінформував про те, що за минулий тиждень було знищено "понад тисячу талібів".

Нагадаємо, днями Дональд Трамп оголосив вихід Сполучених Штатів з переговорів з талібами щодо мирного врегулювання в Афганістані та поетапного виведення американських військ. Своє рішення Трамп обґрунтував скоєним талібами терактом в урядовому кварталі Кабула, внаслідок чого загинули 12 осіб, у тому числі й один американський військовий.

Цю терористичну атаку з боку талібів під час переговорного процесу засудив також і Майк Помпео. На його думку, "Талібан" цим нападом "перейшов межу". Помпео наголосив, що таліби мають змінити свою поведінку. Він також висловлював сподівання, що таліби погодяться на переговори з афганським урядом.

Нагадаємо, "Талібан" відмовляється вести переговори з урядом Афганістану, вважаючи його маріонеткою США.