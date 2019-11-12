"Талібан" звільнив двох професорів в обмін на утримуваних ватажків руху

Афганський радикальний ісламістський рух "Талібан" звільнив двох професорів Кабульського американського університету, захоплених талібами в серпні 2016 року. У вівторок, 19 листопада, цих професорів - американця Кевіна Кінга та австралійця Тімоті Вікса - обміняли на трьох затриманих раніше афганськими силовиками ватажків руху "Талібан".

Тімоті Вікс (архівне фото)

У Державному департаменті США повідомили, що обидва звільнені колишні заручники талібів перебувають тепер під опікою американських військових і незабаром вони зможуть побачитися зі своїми близькими.

За даними інформагенції AP, яка посилається на неназваного представника талібів, Кінга та Вікса звільнили в південній частині Афганістану, що контролюється силами екстремістів. Їх передали американським військовим, котрі потім гелікоптером вивезли обох звільнених з цієї частини Афганістану.

Обмін на трьох ватажків руху "Талібан"

Водночас серед звільнених афганською владою ватажків руху був брат керівника групи екстремістів "мережа Хаккані" Анас Хаккані. Лідери цієї групи також належать до керівної ланки талібів.

Кевін Кінг (архівне фото)

Як повідомлялося, Анаса Хаккані спецслужби Афганістану змогли затримати в жовтні 2014 року на сході країни. До свого затримання він займався фінансовими питаннями мережі екстремістів, зокрема надходженням коштів з країн Перської затоки.

Цьому звільненню сприяли й запевнення з боку Катару, що ці ватажки талібів залишаться на території Катару й не повернуться до Афганістану.

У самому радикальному афганському русі цей обмін назвали "кроком, що зміцнює довіру" та який міг би призвести до завершення війну в Афганістані, що триває вже більше 18 років.

Раніше про готовність до проведення такого обміну полоненими говорив президент Афганістану Ашраф Гані.