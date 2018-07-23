 Таксисти Барселони та Мадрида страйкують проти сервісів типу Uber | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Таксисти Барселони та Мадрида страйкують проти сервісів типу Uber

Таксисти Мадрида приєдналися до своїх барселонських колег, котрі страйкують проти "нечесної конкуренції" з боку сервісів на кшталт Uber.

Таксисти протестують у Барселоні проти Uber та Cabify

Таксисти протестують біля аеропорту Барселони проти Uber та Cabify (26 липня 2018 року)

Федерація таксистів Мадрида повідомила, що 15 тисяч водіїв таксі в суботу, 28 липня, приєдналися до протестної акції проти сервісу Uber, котра почалася раніше в Барселоні та може поширитися на інші іспанські міста, інформує агенція AFP.

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"Всі таксі спонтанно припинили свою роботу, паралізувавши роботу в столиці, в аеропорту і навколо автобусних, та залізничних станцій", - повідомив секретар федерації Сантьяго Сімон Вісенте.

25 липня в Барселоні таксисти розпочали безстроковий протест проти сервісів на кшталт Uber та Cabify,, за допомогою мобільних додатків яких клієнти можуть викликати автомобіль, інформує агенція AP. Сотні чорно-жовтих автівок таксі вишикувались в центрі барселонського проспекту Гран-Віа в суботу, 28 липня. Водії провели ніч з п'ятниці на суботу в своїх таксі та в облаштованих обабіч вулиці наметах.

Протест таксистів викликав той факт, що влада вирішила скасувати додаткову авторизацію в популярних туристичних районах для перевізників, які використовують мобільне застосування для виклику автомобілів. Вказуючи на велику кількість авто, які можна викликати за допомогою мобільних додатків, таксисти традиційних служб таксі заявляють про "нечесну конкуренцію".

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