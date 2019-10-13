Тайфун "Хагібіс" в Японії: кількість загиблих сягнула 66

Кількість загиблих внаслідок потужного тайфуну "Хагібіс" в Японії зросла до 66 осіб, повідомив у вівторок, 15 жовтня, телеканал NHK. Понад 210 людей отримали поранення. Ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок негоди. Більшість жертв мешкали у провінціях Міягі та Фукусіма.

Рятувальники використовують для порятунку постраждалих вертольоти

Тайфун, який вважають найпотужнішим за останні 60 років, залишив за собою значні руйнування. Багато річок у країні вийшли з берегів та затопили цілі райони, загалом зафіксовано понад 140 гірських зсувів. Тисячі будинків затоплені, сотні надмірно пошкоджені. Тисячі людей мають бути переміщені у тимчасові табори.

По всій країні зачинені понад 235 шкіл, без електрики залишились близько 34 тисяч будинків. Водночас водопостачання заблоковане у 138 тисячах будинків.

Кількість постраждалих внаслідок негоди зростає

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном у Японії з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.