 Тайфун ″Хагібіс″ в Японії: кількість загиблих сягнула 66 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

Тайфун "Хагібіс" в Японії: кількість загиблих сягнула 66

Ще сотні осіб внаслідок дії потужного тайфуну "Хагібіс" в Японії травмовані, а тисячі переміщені до тимчасових таборів.

Тайфун спричинив значні руйнування в Японії

Тайфун спричинив значні руйнування в Японії

Кількість загиблих внаслідок потужного тайфуну "Хагібіс" в Японії зросла до 66 осіб, повідомив у вівторок, 15 жовтня, телеканал NHK. Понад 210 людей отримали поранення. Ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок негоди. Більшість жертв мешкали у провінціях Міягі та Фукусіма.

Рятувальники використовують для порятунку постраждалих вертольоти

Рятувальники використовують для порятунку постраждалих вертольоти

Тайфун, який вважають найпотужнішим за останні 60 років, залишив за собою значні руйнування. Багато річок у країні вийшли з берегів та затопили цілі райони, загалом зафіксовано понад 140 гірських зсувів. Тисячі будинків затоплені, сотні надмірно пошкоджені. Тисячі людей мають бути переміщені у тимчасові табори.

По всій країні зачинені понад 235 шкіл, без електрики залишились близько 34 тисяч будинків. Водночас водопостачання заблоковане у 138 тисячах будинків.

Кількість постраждалих внаслідок негоди зростає

Кількість постраждалих внаслідок негоди зростає

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном у Японії з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.

  • Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

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    Тайфун "Лекіма" обрушився на східні регіони Китаю в суботу, 10 серпня, спричинивши масштабні руйнування. Понад мільйон осіб у провінції Чжецзян та в районі міста Шанхай були змушені покинути свої домівки. На час публікації статті, стихія забрала життя щонайменше 44 людей, майже два десятки осіб вважаються такими, що пропали безвісті.

  • Гігантські хвилі, спричинені тайфуном Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"

    Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.

  • Тайфун Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян

    У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.

  • Тайфун Лекіма паралізував життя на сході Китаю

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю

    Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.

  • Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.

    Автор: Каріна Оганесян


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Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується

Кількість загиблих внаслідок негоди в Японії сягнула понад два десятки людей. Тайфун "Хагібіс" спричинив значні руйнування. (13.10.2019)  

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