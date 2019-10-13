Тайфун "Хагібіс" в Японії: кількість загиблих сягнула 66

Кількість загиблих внаслідок потужного тайфуну "Хагібіс" в Японії зросла до 66 осіб, повідомив у вівторок, 15 жовтня, телеканал NHK. Понад 210 людей отримали поранення. Ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок негоди. Більшість жертв мешкали у провінціях Міягі та Фукусіма.
Рятувальники використовують для порятунку постраждалих вертольоти
Тайфун, який вважають найпотужнішим за останні 60 років, залишив за собою значні руйнування. Багато річок у країні вийшли з берегів та затопили цілі райони, загалом зафіксовано понад 140 гірських зсувів. Тисячі будинків затоплені, сотні надмірно пошкоджені. Тисячі людей мають бути переміщені у тимчасові табори.
По всій країні зачинені понад 235 шкіл, без електрики залишились близько 34 тисяч будинків. Водночас водопостачання заблоковане у 138 тисячах будинків.
Кількість постраждалих внаслідок негоди зростає
Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном у Японії з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Загиблі та такі, що пропали безвісті
Тайфун "Лекіма" обрушився на східні регіони Китаю в суботу, 10 серпня, спричинивши масштабні руйнування. Понад мільйон осіб у провінції Чжецзян та в районі міста Шанхай були змушені покинути свої домівки. На час публікації статті, стихія забрала життя щонайменше 44 людей, майже два десятки осіб вважаються такими, що пропали безвісті.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"
Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян
У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю
Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.
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Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"
Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку
Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.
Автор: Каріна Оганесян