 Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується

Кількість загиблих внаслідок негоди в Японії сягнула майже двох десятків людей. Тайфун "Хагібіс" спричинив значні руйнування.

Наслідки негоди у місті Нагано

Наслідки негоди у місті Нагано

Внаслідок тайфуну "Хагібіс", який вважається найпотужнішим за останні 60 років в Японії, загинули щонайменше 19 людей, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 13 жовтня. Ще 126 осіб травмовані, інформує телеканал NHK. 16 людей вважаються зниклими безвісти.

Тайфун спричинив багато руйнувань в Японії

Тайфун спричинив багато руйнувань в Японії

Негода спричинила значні руйнування у кількох провінціях - зруйновані дамби, річки вийшли з берегів та затопили вулиці та будинки. На багатьох дорогах сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух транспорту. Рятувальники евакуювали людей за допомогою вертольотів і гумових човнів.

Під час тайфуну в Токіо

Під час тайфуну в Токіо

У провінції Тіба неподалік від Токіо внаслідок буревію зруйновані десятки будинків. Близько 100 тисяч родин залишились без електрики. В інших провінціях світла немає також в десятках тисяч будинків.

Влада у столиці та в інших провінціях оголосила найвищий рівень небезпеки. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скликав екстрену нараду та відправив представників влади у райони, що постраждали найбільше. Він також висловив співчуття родинам загиблих.

Рятувальні роботи в Японії тривають

Рятувальні роботи в Японії тривають

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, що обрушився на Японію з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.

  • Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Загиблі та такі, що пропали безвісті

    Тайфун "Лекіма" обрушився на східні регіони Китаю в суботу, 10 серпня, спричинивши масштабні руйнування. Понад мільйон осіб у провінції Чжецзян та в районі міста Шанхай були змушені покинути свої домівки. На час публікації статті, стихія забрала життя щонайменше 44 людей, майже два десятки осіб вважаються такими, що пропали безвісті.

  • Гігантські хвилі, спричинені тайфуном Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"

    Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.

  • Тайфун Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян

    У провінції Чжецзян поблизу одного селища через сильний дощ стався зсув ґрунту, внаслідок чого виявилась перекритою місцева річка. Таким чином за лічені години постало ціле штучне озеро. Водні маси врешті-решт прорвали таку "греблю", руйнуючи все на своєму шляху. На фото: рятувальні роботи після зсуву ґрунту й затоплення.

  • Тайфун Лекіма паралізував життя на сході Китаю

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю

    Після себе тайфун "Лекіма" залишив затоплені поля й траси, рух транспорту в містах заблокований. Минулими вихідними в Китаї через природне лихо було скасовано понад 3200 авіарейсів.

  • Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.

    Автор: Каріна Оганесян


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У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула

Внаслідок негоди в Японії вже загинула щонайменше одна людина та були травмовані п'ятеро. В деяких містах через тайфун "Хагібіс" затоплені райони. (12.10.2019)  

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