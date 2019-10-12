Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується

Внаслідок тайфуну "Хагібіс", який вважається найпотужнішим за останні 60 років в Японії, загинули щонайменше 19 людей, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 13 жовтня. Ще 126 осіб травмовані, інформує телеканал NHK. 16 людей вважаються зниклими безвісти.

Тайфун спричинив багато руйнувань в Японії

Негода спричинила значні руйнування у кількох провінціях - зруйновані дамби, річки вийшли з берегів та затопили вулиці та будинки. На багатьох дорогах сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух транспорту. Рятувальники евакуювали людей за допомогою вертольотів і гумових човнів.

Під час тайфуну в Токіо

У провінції Тіба неподалік від Токіо внаслідок буревію зруйновані десятки будинків. Близько 100 тисяч родин залишились без електрики. В інших провінціях світла немає також в десятках тисяч будинків.

Влада у столиці та в інших провінціях оголосила найвищий рівень небезпеки. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скликав екстрену нараду та відправив представників влади у райони, що постраждали найбільше. Він також висловив співчуття родинам загиблих.

Рятувальні роботи в Японії тривають

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном, що обрушився на Японію з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.