 Сінгапур таки запроваджує обмежувальні заходи через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

Сінгапур таки запроваджує обмежувальні заходи через коронавірус

У Сінгапурі з 6 квітня будуть закриті навчальні заклади та магазини. До цього часу влада країни утримувалась від запровадження обмежень.

Сінгапур запроваджує карантинні заходи

Сінгапур запроваджує карантинні заходи

Для боротьби із поширенням коронавірусу Сінгапур вирішив все ж таки запровадити обмежувальні заходи, яким він досі опирався. З наступного тижня у країні не працюватимуть навчальні заклади, магазини та підприємства, які не є системно важливими, повідомив ввечері у п'ятницю, 3 квітня, прем'єр-міністр країни Лі Сянь Лун. Окрім того, людей просять не виходити з дому без нагальної потреби.

Прем'єр назвав причиною цих заходів недавнє зростання числа інфікованих. Ці заходи мають "розірвати цикл", зазначив він.

Попри наближеність до Китаю, який спочатку був осередком нової хвороби, до цього часу Сінгапуру вдавалось контролювати поширення COVID-19. Влада країни швидко виявила перших інфікованих, ретельно відстежила ланцюги поширення інфекції та відправила в ізоляцію усіх контактних осіб. Школи і магазини тривалий час залишались відкритими.

Однак в останні дні у країні спостерігається помітне зростання числа випадків захворювання. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок 4 квітня в Сінгапурі зареєстровано 1114 випадків зараження, померлb шестеро осіб.

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