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СІЗО

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СІЗО".

Слідчий ізолятор (СІЗО) призначений для тимчасового утримання осіб, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми

Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми 30.12.2021

Біля будівлі тюремного закладу в Руставі, куди перевезли Саакашвілі, збираються прихильники експрезидента Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС України Кожара вийшов з-під варти

Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС України Кожара вийшов з-під варти 21.12.2021

За словами доньки вбитого Катерини Старицької, умови домашнього арешту ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари поки невідомі.

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу 01.12.2021

Організатора акцій антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу у майже один мільйон гривень. Тепер він має пройти судово-психіатричну експертизу.
Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена 19.11.2021

Американського підприємця-аграрія та його українську спільницю відправили в СІЗО на два місяці. Вони перекладають провину одне на одного.
Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину

Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину 11.10.2021

Суд у Києві знову взяв під варту водія автомобіля Hummer, який обвинувачується у вчиненні у 2018 році ДТП, в якій загинула дитина.
Сергій Жадан: Від одного до тридцяти

Сергій Жадан: Від одного до тридцяти 19.08.2021

"Підбивати підсумки, складати топи й говорити про успіхи та перемоги є, як на мене, доброю терапією для суспільства, яке постійно перебуває в силовому полі зради і поразки", - Сергій Жадан, спеціально для DW.
В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату

В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату 11.08.2021

Платний доступ до інтернету взятим під варту в українських слідчих ізоляторах особам забезпечать в рамках експериментального проєкту.
Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
Виданий Мінську Росією спортсмен Кудін попросив Лукашенка про помилування

Виданий Мінську Росією спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування 24.07.2021

Білоруський кікбоксер Олексій Кудін, який утримується у мінському СІЗО, заявив, що з ним нібито все гаразд і він проситиме Лукашенка про помилування.

Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт

Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт 25.06.2021

Про це BBC повідомив батько екскерівника білоруського Telegram-каналу Nexta. Обвинувачення з Романа Протасевича при цьому не зняті.

У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського

У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського 24.06.2021

У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших білоруських опозиціонерів. У чому саме обвинувачують Тихановського - в матеріалі DW.
63 шмони за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021)

63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021) 04.06.2021

Як поводяться з затриманими у СІЗО в Білорусі, випробував на собі й Олександр Бураков - журналіст, який співпрацює з DW. Він лише вчора вийшов на свободу після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі в несанкціонованому заході". Ось, що з ним там робили.

Протасевича перевели в СІЗО КДБ Білорусі - правозахисники

Протасевича перевели в СІЗО КДБ Білорусі - правозахисники 30.05.2021

Родичі затриманого в Білорусі блогера Романа Протасевича, якого перевели до слідчого ізолятора КДБ Білорусі, змогли передати йому першу передачу, повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна".
Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі

Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі 26.05.2021

У міністерстві юстиції України виставили на продаж Південну виправну колонію в Одесі. Стартова ціна - понад 223 мільйони гривень.
Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт

Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт 12.03.2021

Колишній нардеп Максим Микитась був затриманий у справі про викрадення адвоката в Києві. Його відпустили під нічний домашній арешт.

Хамство і побиття. Як в Білорусі дискримінують через білоруську мову

Хамство і побиття. Як в Білорусі дискримінують через білоруську мову 10.03.2021

Попри державний статус білоруської мови в Білорусі за її використання в країні можуть образити і навіть побити. Детальніше про це - у матеріалі DW.
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