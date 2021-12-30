63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021)

Як поводяться з затриманими у СІЗО в Білорусі, випробував на собі й Олександр Бураков - журналіст, який співпрацює з DW. Він лише вчора вийшов на свободу після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі в несанкціонованому заході". Ось, що з ним там робили.