Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СІЗО".
Слідчий ізолятор (СІЗО) призначений для тимчасового утримання осіб, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як поводяться з затриманими у СІЗО в Білорусі, випробував на собі й Олександр Бураков - журналіст, який співпрацює з DW. Він лише вчора вийшов на свободу після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі в несанкціонованому заході". Ось, що з ним там робили.