 США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній

Протягом 48 годин обома державами мають бути скасовані мита на сталь та алюміній, йдеться у спільній заяві Вашингтона і Оттави.

Symbolbild Stahl NEU (picture alliance/dpa/J. Lübke)

США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній, що були запроваджені влітку 2018 року. Вашингтон і Оттава у п'ятницю, 17 травня, досягли згоди щодо взаємного зняття штрафних мит протягом наступних 48 годин.

"Сполучені Штати та Канада погоджуються ліквідувати ... всі тарифи, які Сполучені Штати наклали відповідно до розділу 232 (закону США про розширення торгівлі. - Ред.) про імпорт сталі та виробів з алюмінію з Канади, і всі тарифи, запроваджені Канадою у відповідь на дію розділу 232", - йдеться у спільній заяві урядів обох країн. США і Канада також домовились залагодити усі правові спори, що виникли через взаємне запровадження мит.

Також у спільній заяві сторони зобов'язуються, зокрема, запобігти імпорту сталі та алюмінію, виробництво яких відбувалося завдяки неправомірному отриманню субсидій або які завозяться за демпінговими цінами. Крім того, сторони погодилися, що запобігатимуть практиці перевалки на своїй території сталі та алюмінію, які були вироблені за межами США або Канади, з метою їхнього подальшого транспортування до іншої країни. США і Канада також домовилися створити механізм моніторингу двосторонньої торгівлі в цій галузі. 

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Як зазначають оглядачі, рішення про скасування мит ухвалено в обмін на дії Оттави, спрямовані на запобігання ввезення китайської сталі в США з території Канади. 

Нагадаємо, 1 червня 2018 року США запровадили для захисту свого внутрішнього ринку 25-відсоткові мита на імпорт сталі та 10-відсоткові мита на ввезення алюмінію з ЄС, Канади та Мексики. Незабаром на такі дії США відреагувала Оттава і запровадила низку обмежувальних заходів щодо  американських товарів на загальну суму у 16,6 мільярда канадських доларів (12,6 мільярда доларів США). Запроваджені Канадою мита стосувались, зокрема, американських сталі і алюмінію, а також деяких продуктів харчування, таких як кава, кетчуп, йогурти та віскі.

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