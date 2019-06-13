США ухвалили, що Київ треба називати Kyiv

Відтепер у Сполучених Штатах столицю України офіційно називатимуть Kyiv, а не Kiev. Таке рішення ухвалила Рада США з географічних назв.
Написання назви столиці України латиницею офіційно змінять у Сполучених Штатах з варіанту Kiev на Kyiv. Рада США з географічних назв закріпила для міжнародного вжитку транслітерацію назви Києва з української, а не з російської мови, повідомляє посольство України у США.
"Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі", - зазначається у повідомленні посольства України в США у Facebook увечері середи, 12 червня.
Відповідні зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв внесуть 17 червня.
Як зазначили у посольстві, рішення є надзвичайно важливим, бо дає поштовх для виправлення офіційної назви столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах і в аеропортах всього світу. Адже міжнародні організації, включно з Міжнародною асоціацією авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.
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