США розробляють нові ракетні системи

На тлі завершення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) США прискорюють розробку нових ракетних систем. Як заявив у п'ятницю, 2 серпня, міністр оборони США Марк Еспер, країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". За його словами, ця ракетна програма поки що перебуває на "ранній стадії", оскільки США дотримувалися умов ДРСМД, повідомляє агентство новин AFP.

Еспер також звинуватив Росію у "постійних і неодноразових порушеннях" ракетного договору, зазначивши, що США, своєю чергою, були "сумлінними" щодо виконання своїх зобов'язань.

Трамп повідомив про можливість нової угоди

Тим часом президент США Дональд Трамп цього ж дня повідомив про обговорення можливості укладання нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм. "І я скажу вам, що Китай дуже і дуже радий цим переговорам, як і Росія. Тож я думаю, що ми отримаємо угоду в певний момент", - сказав президент США, передає агенція AP.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео оголосив про офіційний вихід США з угоди про РСМД, поклавши відповідальність за припинення її дії на Москву. Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою заявило про припинення дії ракетного договору "за ініціативою американської сторони".

Нагадаємо, США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.