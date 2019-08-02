 США розробляють нові ракетні системи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

США розробляють нові ракетні системи

Після завершення дії ракетного договору між США та Росією Вашингтон прискорює роботу над мобільними системами ракет наземного базування. Тим часом Дональд Трамп хоче підписати нову угоду з Москвою та Пекіном.

Міністр оборони США Марк Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер

На тлі завершення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) США прискорюють розробку нових ракетних систем. Як заявив у п'ятницю, 2 серпня, міністр оборони США Марк Еспер, країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". За його словами, ця ракетна програма поки що перебуває на "ранній стадії", оскільки США дотримувалися умов ДРСМД, повідомляє агентство новин AFP.

Еспер також звинуватив Росію у "постійних і неодноразових порушеннях" ракетного договору, зазначивши, що США, своєю чергою, були "сумлінними" щодо виконання своїх зобов'язань.

Трамп повідомив про можливість нової угоди

Тим часом президент США Дональд Трамп цього ж дня повідомив про обговорення можливості укладання нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм. "І я скажу вам, що Китай дуже і дуже радий цим переговорам, як і Росія. Тож я думаю, що ми отримаємо угоду в певний момент", - сказав президент США, передає агенція AP.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео оголосив про офіційний вихід США з угоди про РСМД, поклавши відповідальність за припинення її дії на Москву. Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою заявило про припинення дії ракетного договору "за ініціативою американської сторони".

DW.COM

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Нагадаємо, США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

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