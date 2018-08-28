 США розкритикували дії Росії в Азовському морі та Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

США розкритикували дії Росії в Азовському морі та Керченській протоці

Держдеп США закликав Росію припинити утиски кораблів в Азовському морі і припинити перешкоджати міжнародному судноплавству.

Керченський міст

Керченський міст

DW.COM

Україна веде переговори із Заходом про нові санкції проти Росії. Міністерство транспорту України звинувачує РФ в блокаді Азовського моря. (21.07.2018)

Росія створює в Азовському морі військову флотилію, зупиняє судна на шляху до портів України, проводить стрільби. У Києві думають розірвати з РФ договір про спільне використання Азову, однак поки не наважуються. (21.06.2018)

Державний департамент США розкритикував дії Росії, що призвели до обмеження пересування суден. "США засуджують перешкоджання міжнародному судноплавству в Азовському морі і Керченській протоці. Росія затримала сотні комерційних суден починаючи з квітня і за останні тижні зупинила щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися потрапити до українських портів", - йдеться у заяві на сайті Держдепу, опублікованій у четвер, 30 серпня.

Всі згадані дії Росії Вашингтон називає "прикладами кампанії з підриву і дестабілізації України" та "нехтування міжнародними нормами" з боку Росії. США звернулися до Росії із закликом припинити утиски міжнародного судноплавства у Азовському морі та Керченській протоці.

Раніше представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомляв, що російська сторона затримувала близько 150 іноземних суден, що прямували до українських портів в Азовському морі. При цьому, за його словами, російські прикордонники пропускали швидко судна, що прямували до російських портів, а ті кораблі, які йшли до українських портів, були змушені довго очікувати дозволу на проходження Керченською протокою. 

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