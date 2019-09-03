 США посилюють санкційний тиск на ″Корпус вартових ісламської революції″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

США посилюють санкційний тиск на "Корпус вартових ісламської революції"

Вашингтон запровадив санкції проти мережі із продажу іранської нафти, яку нібито контролює "Корпус вартових ісламської революції". Держдеп обіцяє винагороду за дані щодо фінансування цього військового формування.

Військові Корпусу вартових на параді у Тегерані

Військові "Корпусу вартових" на параді у Тегерані

Вашингтон продовжує посилювати тиск на Тегеран та прагне скоротити його доходи від нафтового бізнесу. Міністерство фінансів США у середу, 4 вересня, запровадило санкції проти мережі із продажу нафти, яка нібито перебуває під контролем "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР). Виручені від продажу нафти кошти, за твердженням американського уряду, йдуть на фінансування сирійського уряду, "Хезболли" та інших угруповань в порушення американських санкцій.

Під санкції мінфіну та Держдепу США потрапили 16 компаній, 10 фізичних осіб та 11 кораблів. Їхні активи на території США будуть заморожені, а вести з ними бізнес - заборонено.

Окрім того, Держдеп США оголосив про винагороду обсягом до 15 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе викрити механізми фінансування "Корпусу вартових" та заблокувати їх. Як повідомив спецпредставник США щодо Ірану Браян Хук, Вашингтон збирає інформацію про джерела надходжень КВІР, у тому числі від продажу нафти, операцій підставних компаній та кримінальних підприємств, повідомляє агенція AP.

Тегеран скорочує зобов'язання

Президент Ірану Хасан Роухані оголосив 4 вересня про третій етап скорочення зобов'язань країни в рамках ядерної угоди. Цей етап, за його словами, має розпочатися 6 вересня, повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на іранські ЗМІ. Йдеться про відмову від обмежень щодо науково-дослідницьких робіт, які були накладені ядерною угодою. Це має призвести до прискорення розвитку іранської ядерної програми.

Трамп не виключає зустрічі з Роухані

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив 4 вересня про можливість зустрічі з Хасаном Роухані під час Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. "Звісно, все можливо. Вони хотіли б мати можливість вирішити їхню проблему", - сказав він журналістам в Білому домі, маючи на увазі інфляцію в Ірані. За словами Трампа, цю проблему можливо вирішити упродовж 24 годин. Як повідомлялося, напередодні Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів з США.

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Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки, заявив іранський президент Хасан Роухані. Він також не виключає подальшого послаблення дотримання ним ядерної угоди. (03.09.2019)

Франція готова відкрити Ірану кредитну лінію в обмін на дотримання ядерної угоди. Може йтися про 15 мільярдів євро. Для угоди потрібно також, щоб Дональд Трамп погодився на скасування окремих санкцій щодо Ірану. (03.09.2019)

У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. Згодом США відновили санкції проти Ірану, а Тегеран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках цієї ядерної угоди.

Ця угода, укладена між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Європейські країни-підписанти намагаються врятувати угоду.

7 липня 2019 року Тегеран заявив про початок збагачення урану вище безпечного рівня в 3,67 відсотка, який зазначено в ядерній угоді. Іран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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