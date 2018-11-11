 США погрожують вжити заходів для зупинки ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

США погрожують вжити заходів для зупинки "Північного потоку-2"

У Трампа є "багато-багато інструментів", якими він може запобігти запуску газопроводу "Північний потік-2", заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд. Канцлерка ФРН Анґела Меркель виступила на захист проекту.

Ostesee-Pipeline Nordstream (picture alliance/dpa/J. Büttner)

Вашингтон не вичерпав засоби тиску для зупинки будівництва газогону "Північний потік-2". Про це у вівторок, 13 листопада, в Брюсселі заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд.

"Ми ще не застосували всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити даний проект", - наголосив посол. Сондленд висловив надію, що "опозиція проекту здійснить відповідний вплив". Однак, якщо це не вдасться, то у президента США Дональда Трампа є ще "багато-багато інших інструментів", додав посол, але відмовився конкретизувати, про що йдеться.

У той же день канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час своєї промови у Європарламенті виступила на захист проекту "Північний потік-2". Вона наголосила, що газ з Росії потрібен як перехідна сировина в боротьбі зі зміною клімату - "особливо у такій країні, як Німеччина, яка не збирається використовувати атомну енергію". Водночас Меркель заявила, що докладає зусиль для того, щоб Україна залишалась країною-транзитеркою газу.

Представники адміністрації США неодноразово виступали проти "Північного потоку-2", за яким газ повинен безпосередньо поставлятися з Росії до Німеччини поряд з вже існуючим газопроводом "Північний потік". Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

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Олена Зеркаль: "Північний потік-2" підриває безпеку України і Європи (12.11.2018)

DW.COM

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