США повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети

Пентагон оголосив про успішне випробування на Гавайських островах ракети, здатної рухатися зі швидкістю в кілька разів більшою за швидкість звуку. Випробування відбулися ввечері 19 березня на базі Pacific Missile Range Facility на острові Кауаї, повідомило міністерство оборони США в п'ятницю, 20 березня.

Гіперзвукова зброя здатна летіти зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Ці ракети є вкрай маневреними та здатні діяти на різних висотах, зазначив Пентагон. "Це дасть військам США можливість за хвилини завдавати удару за сотні і навіть тисячі миль, щоб усунути широкий спектр важливих цілей", - ідеться в заяві.

Відзначається, що випробування було проведено спільними зусиллями армії та військово-морских сил США, а дані про політ ракети збирало Агентство з протиракетної оборони Пентагону. Зібрані дані мають послужити для розробки засобів протидії гіперзвуковій зброї, яка може бути в розпорядженні противників США. Як повідомив віцеадмірал Джонні Вулф, тепер військові готові працювати над бойовим потенціалом гіперзвукової ракети.

США планують ставити на озброєння гіперзвукові ракети на початку - середині 2020-х років. На початку лютого стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує у 2021 фінансовому році витратити 3,2 мільярда доларів на продовження розробки гіперзвукових ракет.