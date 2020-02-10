 США повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

США повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети

На Гавайських островах пройшли випробування ракети, що здатні рухатися зі швидкістю в кілька разів більшою за швидкість звуку, повідомило міністерство оборони США.

Будівля Пентагону у Вашингтоні

Будівля Пентагону у Вашингтоні

Пентагон оголосив про успішне випробування на Гавайських островах ракети, здатної рухатися зі швидкістю в кілька разів більшою за швидкість звуку. Випробування відбулися ввечері 19 березня на базі Pacific Missile Range Facility на острові Кауаї, повідомило міністерство оборони США в п'ятницю, 20 березня.

Гіперзвукова зброя здатна летіти зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Ці ракети є вкрай маневреними та здатні діяти на різних висотах, зазначив Пентагон. "Це дасть військам США можливість за хвилини завдавати удару за сотні і навіть тисячі миль, щоб усунути широкий спектр важливих цілей", - ідеться в заяві.

Відзначається, що випробування було проведено спільними зусиллями армії та військово-морских сил США, а дані про політ ракети збирало Агентство з протиракетної оборони Пентагону. Зібрані дані мають послужити для розробки засобів протидії гіперзвуковій зброї, яка може бути в розпорядженні противників США. Як повідомив віцеадмірал Джонні Вулф, тепер військові готові працювати над бойовим потенціалом гіперзвукової ракети.

США планують ставити на озброєння гіперзвукові ракети на початку - середині 2020-х років. На початку лютого стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує у 2021 фінансовому році витратити 3,2 мільярда доларів на продовження розробки гіперзвукових ракет.

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