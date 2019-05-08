США оголосили винагороду за інформацію про двох українських хакерів

Державний департамент США пропонує один мільйон доларів винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України, яких розшукують за кіберзлочинність.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує винагороду в розмірі до одного мільйона доларів (за кожного розшукуваного) за інформацію, що допоможе заарештувати та/або засудити громадян України Артема В'ячеславовича Радченка та Олександра Віталійовича Єременка за їхню участь у транснаціональній організованій злочинності, зокрема у кіберзлочинах", - йдеться в заяві для преси держсекретаря США Майка Помпео, оприлюдненій у середу, 22 липня, на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Facebook.

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У заяві зазначено, що в січні 2020 року в результаті розслідування, проведеного Секретною службою США, було висунуто обвинувачення проти Радченка та Єременка за 16 статтями, зокрема в змові для вчинення шахрайства з цінними паперами, електронному шахрайстві і кібершахрайстві.

Обвинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збирання, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США і викрали тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали, щоб отримати прибуток.

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