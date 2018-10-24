США направили десятки мільйонів доларів на боротьбу з пропагандою РФ

Уряд США виділив 40 мільйонів доларів міжвідомчій установі Центр глобальної взаємодії на підтримку ініціатив з "протидії дезінформації і пропаганді, що поширюються іноземними державами за кордоном". Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомив на брифінгу в Держдепартаменті США представник прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Роберт Палладіно. Йдеться, зокрема, про боротьбу проти дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану.

За словами Палладіно, 20 мільйонів доларів перераховуються в рамках схваленого Конгресом США консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 рік. Ще 20 мільйонів доларів надійшли від Пентагону через структури Держдепартаменту.

Кошти, зокрема, підуть на впровадження технологій з раннього виявлення дезінформації, аналізу закордонної аудиторії, найбільш вразливої до її впливу, а також на розвиток ефективної взаємодії з впливовими гравцями на ринку регіональних соціальних медіа, неурядовими організаціями та журналістами.

Центр глобальної взаємодії спочатку був створений за адміністрації екс-президента США Барака Обами для протидії пропаганді терористичної організації "Ісламська держава". У лютому 2017 року сферу його діяльності було вирішено поширити і на інформаційну війну з державними гравцями, насамперед з Росією. Він є однією з установ в структурі американського зовнішньополітичного відомства.