 США можуть передислокувати дві тисячі військових до Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

США можуть передислокувати дві тисячі військових до Польщі

За словами президент США Дональда Трампа, військових до Польщі передислокують з Німеччини. Варшава має побудувати для них "базу світового рівня".

США можуть надіслати ще 2 тисячі військових до Польщі

США можуть надіслати ще 2 тисячі військових до Польщі

Сполучені Штати розглядають можливість надіслати ще дві тисячі американських військовослужбовців до Польщі, заявив президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у середу, 12 червня.

Трамп заявив, що американських військових передислокують до Польщі з Німеччини, однак він зауважив, що перемовини щодо цього ще не завершені. "Йдеться про дві тисячі військових", - уточнив президент США.

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Трамп зазначив, що Польща пропонує побудувати "базу світового рівня" для американських військовослужбовців. Вони перебуватимуть у країні на ротаційній основі. За даними Варшави, нині у Польщі знаходяться близько 4500 американських вояків. 

Трамп також повідомив, що Варшава збирається придбати понад 30 винищувачів F-35. Для відзначення цієї угоди та щоб показати потужності цього літака, два F-35 пролетіли над Білим домом під час візиту Дуди.

Візит Трампа до Варшави

Польський президент розповів, що запросив Дональда Трампа знову відвідати Варшаву цього року. У відповідь Трамп сказав, що хотів би приїхати до Польщі "десь у вересні". 

Нагадаємо, в липні 2017 року Дональд Трамп разом із дружиною Меланією здійснили офіційний візит до Варшави. Тоді Трамп розкритикував Росію і назвав її політику "дестабілізаційною", а співпрацю Вашингтона та Варшави - "відповіддю на дії Росії та її дестабілізаційну поведінку". Обидві країни також домовилися про продаж Варшаві американських протиракетних комплексів Patriot. 

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