США, Мексика й Канада підписали нову торговельну угоду USMCA, яка замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), що була чинною з 1994 року. Документ підписали президент США Дональд Трамп, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо перед початком саміту країн Великої двадцятки (G20) у п'ятницю, 30 листопада, в Буенос-Айресі.

"Це варіант угоди, який назавжди змінить торговельний ландшафт", - цитує Трампа інформагенція AFP. Угоду ще мають ратифікувати парламенти країн-учасниць.

Трюдо констатував, що завдяки новій угоді 70 відсотків експорту Канади не обкладатимуться митом. Прем'єр Канади назвав це значним успіхом.

Президент США ініціював перегляд NAFTA, пояснивши це невигідними умовами для його країни. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп називав NAFTA "катастрофою". На його думку, недоліки угоди призвели до того, що багато виробничих потужностей, які забезпечували чимало добре оплачуваних робочих місць, перенесли зі США до Мексики. Спершу Трамп наполягав на виході США з ЗВТ, але згодом передумав.

Зона вільної торгівлі між США, Мексикою й Канадою - одна з найбільших у світі. Вона охоплює майже 500 мільйонів людей. Товарообіг у цій ЗВТ становить більше 1,2 трильйона доларів США.