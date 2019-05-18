 США звинуватили Іран в нападі на танкери в Оманській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

США звинуватили Іран в нападі на танкери в Оманській затоці

Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Вашингтон вважає Тегеран відповідальним за атаки на два танкери, що у четвер, 13 червня, загорілися поблизу Ормузської протоки. "За оцінкою уряду США, Ісламська Республіка Іран відповідальна за напади, які стались сьогодні в Оманській затоці", - заявив держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу у Вашингтоні, передає агенція dpa. Ця оцінка заснована, зокрема, на розвідувальній інформації щодо використаної зброї та подібних атак у минулому.

Помпео також наголосив, що ці атаки є загрозою миру в регіоні. "Ці напади є загрозою міжнародному миру і безпеці, грубими нападками на свободу навігації і неприйнятною ескалацією напруги з боку Ірану", - написав він у Twitter. Деталей здійсненого нападу і обставин інциденту американська сторона між тим не навела.

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Нафтові танкери біля берегів ОАЕ атакували морськими мінами "майже напевне, з Ірану, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. (29.05.2019)

Два нафтові танкери загорілися поблизу Ормузської протоки, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Ймовірно, причиною міг стати напад. (13.06.2019)

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про можливість "великої конфронтації" в регіоні Перської затоки. "Я різко засуджую напади на цивільні кораблі (…) Якщо є щось, чого світ не може собі дозволити, це велика конфронтація в регіоні Перської затоки", - заявив він під час засідання Ради безпеки ООН.

Як повідомлялось, 13 червня в Оманській затоці поблизу Ормузської протоки загорілися два танкери - Front Altair, що належить норвезькій компанії Frontline, та Kokuka Courageous, власником якого є гамбурзька компанія Bernhard Schulte Shipmanagement. З них евакуювали 44 члени екіпажу. На кораблі Front Altair стались три вибухи та пожежа, повідомили норвезьке морське управління та Frontline. Між тим оглядачі наголошують, що обставини інциденту досі не з'ясовані.

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