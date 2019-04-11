США звинуватили Ассанжа в змові задля зламу комп'ютерних мереж

Міністерство юстиції США обвинувачує засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа у змові з екс-інформаторкою проекту Челсі Меннінг задля зламу мереж американських урядових комп'ютерів, повідомляє в четвер, 11 квітня, агенція "Інтерфакс".

Згідно з заявою мін'юсту, Ассанж вступив у змову з Меннінг у березні 2010 року, щоб "сприяти" у "зламі пароля, встановленого на комп'ютерах Пентагону, пов'язаних із системою SIPRNet - американською системою комп'ютерних мереж, які використовують для засекречених документів і спілкування". За цими звинуваченнями засновнику Wikileaks загрожує до п'яти років ув'язнення.

У той же час, як зазначає агенція AFP, це звинувачення не є найжорсткішим у справі Ассанжа. Останній побоюється, що в США його звинуватять у шпигунстві, за що йому може загрожувати покарання аж до смертної кари.

Як повідомлялося, раніше цього дня поліція Великобританії заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Південноамериканська держава, в дипломатичному представництві якої засновник Wikileaks переховувався з 2012 року, позбавила його притулку. Всі ці роки Ассанж прожив там, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. Хоча в травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, однак він також побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку й Афганістані.

Ці дані передала WikiLeaks Меннінг, коли вона була ще чоловіком - військовослужбовцем Бредлі Меннінгом. У травні 2010 року Меннінга заарештували, а в серпні 2013-го засудили до 35 років ув'язнення. Вже за ґратами Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі. Тодішній президент США Барак Обама помилував Меннінг наприкінці другого терміну свого президенства, і вона вийшла на волю в травні 2017 року, провівши за ґратами загалом сім років.