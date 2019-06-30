США заявили про "найпродуктивніші" переговори з "Талібаном"

Спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив у суботу, 6 липня, що Сполучені Штати та представники ісламістського руху "Талібан" досягнули "значного" прогресу з усіх ключових питань під час переговорів у катарській Досі.
Представники сторін спочатку обговорювали два питання - виведення військ та гарантії боротьби з тероризмом. Згодом спецпредставник США повідомив про розширення тем переговорів, зокрема, сторони також обговорили графік проведення внутрішньоафганських переговорів та припинення вогню.
Халілзад назвав ці перемовини з представниками талібів "найпродуктивнішими" за останній час, інформує агентство новин АР. Однак він відмовився назвати деталі. Переговори призупинили через проведення внутрішньоафганської конференції 7 та 8 липня. Вони відновляться у вівторок, 9 липня.
До теперішнього часу таліби відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади. На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк