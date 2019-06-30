США заявили про "найпродуктивніші" переговори з "Талібаном"

Спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив у суботу, 6 липня, що Сполучені Штати та представники ісламістського руху "Талібан" досягнули "значного" прогресу з усіх ключових питань під час переговорів у катарській Досі.

Представники сторін спочатку обговорювали два питання - виведення військ та гарантії боротьби з тероризмом. Згодом спецпредставник США повідомив про розширення тем переговорів, зокрема, сторони також обговорили графік проведення внутрішньоафганських переговорів та припинення вогню.

Халілзад назвав ці перемовини з представниками талібів "найпродуктивнішими" за останній час, інформує агентство новин АР. Однак він відмовився назвати деталі. Переговори призупинили через проведення внутрішньоафганської конференції 7 та 8 липня. Вони відновляться у вівторок, 9 липня.

До теперішнього часу таліби відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади. На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року.