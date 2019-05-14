США застерегли авіакомпанії щодо ризиків під час польотів над Перською затокою

На тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном Сполучені Штати попередили комерційних авіаперевізників щодо ризиків під час польотів над Перською та Оманською затоками. Ухвалене 16 травня застереження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) у суботу, 18 травня, було поширене американськими дипломатичними установами в Кувейті та Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє агентство AP. У ньому йдеться, що усі комерційні літаки, які пролітають над Перською та Оманською затоками, повинні враховувати "посилення військової активності та політичної напруженості" в регіоні.

Така ситуація становить "зростаючий ненавмисний ризик для цивільних авіаперевезень США через можливий прорахунок або невірну ідентифікацію", йдеться у попередженні FAA. У ньому також вказується, що літаки можуть стикатися із перешкодами у роботі навігаційного обладнання та систем зв'язку без відповідного попередження. Авіакомпанії Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways та Oman Air, які здійснюють польоти в регіоні, поки не прокоментували це попередження.

Дане застереження змушує згадати інцидент, що трапився понад 30 років тому, зазначає AP. У 1988 році ракетами з крейсера Vincennes ВМС США, який перебував у територіальних водах Ірану, було збито комерційний пасажирський рейс авіакомпанії Iran Air, що виконував рейс до Дубая. Тоді загинули 290 осіб, включаючи 15 членів екіпажу, серед пасажирів були 66 дітей. Американський уряд запевняв, що іранський літак помилково був ідентифікований як винищувач F-14 ВПС Ірану. Тегеран, утім, стверджує, що крейсер свідомо атакував цивільний літак.

Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Також США наказали державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак, а американські війська в Іраку та Сирії були приведені у стан підвищеної боєготовності.

У відповідь на такі дії в Корпусі вартових ісламської революції заявили про готовність дати відсіч Вашингтону. Втім Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану з США не буде.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.