 США запровадили санкції проти РФ за напад у Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

США запровадили санкції проти РФ за напад у Керченській протоці

Вісім фізичних осіб та шість компаній потрапили під американські санкції через захоплення українських кораблів в Чорному морі та української власності в Криму.

США посилили санкції проти Росії

США посилили санкції проти Росії

США запровадили санкції проти шести російських громадян та восьми компаній через агресію Росії проти України, повідомило у п'ятницю, 15 березня, американське міністерство фінансів. Обмежувальні заходи були запроваджені через їхню роль у захопленні українських кораблів та моряків в Керченській протоці, анексії Криму в 2014 році та підтримці нелегітимних виборів на Донбасі.

"Сполучені Штати та наші трансатлантичні партнери не дозволять Росії безконтрольно продовжувати агресію проти України", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. Він додав, що нові санкції є спільною ініціативою США, Європейського Союзу та Канади і є відповіддю Кремлю на його "спроби ігнорувати міжнародні норми і підірвати суверенітет і територіальну цілісність України".

Серед осіб, які потрапили в чорний список, чиновники, які були причетні до атаки Росії на українські кораблі в Керченській протоці. Зокрема, під санкції потрапили заступник директора прикордонної служби ФСБ РФ Геннадій Медведєв, начальник прикордонної служби ФСБ РФ Сергій Станкевич, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони ФСБ РФ Андрій Шеін, начальник пункту управління командуванням ФСБ в Криму та Севастополі Руслан Ромашкін. 

DW.COM

Напад РФ на кораблі ВМС України є незаконним актом, Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку, заявив Курт Волкер. (26.02.2019)

Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (15.03.2019)

За участь в організації незаконних виборів на Донбасі під санкції потрапили заступник голови так званої Центральної виборчої комісії самопроголошеної "ДНР" Олексій Найденко та її секретар Володимир Висоцький.

Шість російських компаній, які проводять операції в Криму, потрапили під санкції за незаконне привласнення українських державних активів для забезпечення служби російських військових. Серед них Ярославський суднобудівний завод, "Зеленодольский завод им. A.M. Горького", концерн "Океанприбор", завод "Звезда", завод "Фиолент", конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит", компанії "Консоль-Строй" та "Новые проекты".

Як повідомлялось, раніше ЄС оголосив про внесення до санкційних списків, пов'язаних із ситуацією щодо України, восьми росіян через напад на українські кораблі в Керченській протоці.

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