 США відрядять війська в Саудівську Аравію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

США відрядять війська в Саудівську Аравію

США відправлять до Саудівської Аравії понад 500 військовослужбовців. Це відбувається на тлі посилення напруженості в регіоні Перської затоки з Іраном.

США відправлять більше 500 військовослужбовців та винищувачі в Саудівську Аравію

США відправлять більше 500 військовослужбовців та винищувачі в Саудівську Аравію

Сполучені Штати перекинуть більше 500 військовослужбовців, а також винищувачі та ракети протиповітряної оборони на саудівську авіаційну базу, яка в 1990-х роках була центром американської авіації на Близькому Сході, передає агенція АР з посиланням на міністерство закордонних справ Саудівської Аравії, яке поширило відповідну інформацію без інших деталей у п'ятницю, 19 липня.

У центральному командуванні збройних сил США підтвердили ці дані та уточнили, що Пентагон схвалив розгортання американських військ в Саудівській Аравії. "Це відрядження військових сил забезпечує додаткове стримування та підтверджує нашу здатність захищати свої сили й інтереси в регіоні від місцевих загроз", - йдеться у заяві центрального командування.

DW.COM

Якщо європейці не будуть виконувати своїх обіцянок, Іран продовжить поступово збільшувати рівень збагачення урану, заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Беруз Камальванді. (15.07.2019)

Президент США Дональд Трамп заявив, що США збили іранський безпілотник в районі Ормузької протоки, однак у Тегерані заперечують і заявляють, що американці могли збити власний літальний апарат. (19.07.2019)

Водночас джерела агентства АР стверджують, що це перекидання американських сил до Саудівської Аравії не пов'язане із нещодавнім посиленням напруженості з Іраном в регіоні Перської затоки.

"Робота над угодою тривала багато тижнів і вона не є відповіддю на затримання Тегераном британського танкера в Ормузькій протоці. За словами співрозмовників, напруженість між США та Іраном почала посилюватися ще у травні.

Крім того, повідомляється, що невелика кількість військових і персонал з обслуговуванння вже прибули на авіабазу імені принца Султана (Prince Sultan Air Base), яка розташована в пустелі на схід від Ер-Ріяда. Вони готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги. Чиновники з оборонної сфери повідомили про це на умовах анонімності, зазначає агенція.

Війська США в Саудівській Аравії

З 1991 по 2003 рік США розміщували свої війська в Саудівській Аравії під час війни в Перській затоці. Тоді база ВПС США імені принца Султана була відправним пунктом для проведення повітряних операцій проти Іраку.

Останнім часом конфлікт між Іраном і США серйозно загострився. 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, який належить Великобританії продовжують утримувати. У відповідь, Лондон вже пригрозив Тегерану "серйозними наслідками". 

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