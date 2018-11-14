США відкривають "м'ясу з пробірки" шлях на ринок

Американський продовольчий регулятор у п'ятницю, 16 листопада, узгодив питання щодо харчових продуктів, які вирощені з тваринних клітин. Це рішення відкриває шлях на ринок продукції, відомій як "м'ясо з пробірки" або ж лабораторне чи культивоване м'ясо. Про це повідомляється у спільній заяві міністерства сільського господарства та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), передає агенція новин AFP.

Вирішено, що FDA контролюватиме збір клітин та їхню диференціацію - тобто те, як стовбурові клітини розвиваються у певні функціональні клітини. Міністерство своєю чергою наглядатиме за виробництвом та маркуванням таких харчових продуктів. Зазначається, що нового законодавства для такого продукту не знадобиться.

Для виробництва м'яса в пробірці беруть м'язові клітини тварин і застосовують білок, який дозволяє клітинам рости у великі шматки м'яса. Подальші забори тканин у тварин не потрібні - "м'ясо з пробірки" культивується за принципом йогуртових культур, як пояснює The New York Times.

Наразі бізнес такого типу в США лише розвивається. Технології створення "м'яса з пробірки" наявні, проте вартість виробництва дуже висока, тому готового до масового продажу продукту ще немає. Прихильники "м'яса з пробірки" кажуть, що ця технологія дозволить уникнути вбивства тварин, що скоротить як їхні страждання, так і викиди парникових газів. Фермерські ж організації кажуть, що таку продукцію не можна називати "м'ясом".

Зазначимо, що в серпні 2013 року в Лондоні презентували перший гамбургер, який містить 140 грамів культивованого м'яса, створеного групою професора Марка Поста з університету Маастрихта. Тоді експерти та дієтологи назвали продукт занадто сухим та знежиреним. Навесні цього року каліфорнійський стартап Just пообіцяв до кінця року показати споживчий продукт з такого м'яса.

Дивитись відео 02:31 Now live 02:31 хв Поділитись Чи вирішить штучне м'ясо проблему голоду? (11.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2qigD Чи вирішить штучне м'ясо проблему голоду?