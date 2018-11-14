 США відкривають ″м′ясу з пробірки″ шлях на ринок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

США відкривають "м'ясу з пробірки" шлях на ринок

Контрольні функції розподілили між двома відомствами. Утім неясно, чи дозволять такий продукт називати "м'ясом".

Перший бургер зі штучного м'яса

Перший бургер зі штучного м'яса

Американський продовольчий регулятор у п'ятницю, 16 листопада, узгодив питання щодо харчових продуктів, які вирощені з тваринних клітин. Це рішення відкриває шлях на ринок продукції, відомій як "м'ясо з пробірки" або ж лабораторне чи культивоване м'ясо. Про це повідомляється у спільній заяві міністерства сільського господарства та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), передає агенція новин AFP.

Вирішено, що FDA контролюватиме збір клітин та їхню диференціацію - тобто те, як стовбурові клітини розвиваються у певні функціональні клітини. Міністерство своєю чергою наглядатиме за виробництвом та маркуванням таких харчових продуктів. Зазначається, що нового законодавства для такого продукту не знадобиться.

Для виробництва м'яса в пробірці беруть м'язові клітини тварин і застосовують білок, який дозволяє клітинам рости у великі шматки м'яса. Подальші забори тканин у тварин не потрібні - "м'ясо з пробірки" культивується за принципом йогуртових культур, як пояснює The New York Times. 

DW.COM

За даними Міжнародного агентства дослідження раку, постійне споживання м'ясопродуктів та червоного м'яса може значно підвищити ризик захворювання на рак прямої кишки. (26.10.2015)

Через відсутність закону про органічне виробництво українські виробники почали застосовувати комп’ютерні технології, аби убезпечити споживачів від фальсифікатів. Підроблених "еко"-продуктів стає дедалі більше. (30.04.2013)

Наразі бізнес такого типу в США лише розвивається. Технології створення "м'яса з пробірки" наявні, проте вартість виробництва дуже висока, тому готового до масового продажу продукту ще немає. Прихильники "м'яса з пробірки" кажуть, що ця технологія дозволить уникнути вбивства тварин, що скоротить як їхні страждання, так і викиди парникових газів. Фермерські ж організації кажуть, що таку продукцію не можна називати "м'ясом".

Зазначимо, що в серпні 2013 року в Лондоні презентували перший гамбургер, який містить 140 грамів культивованого м'яса,  створеного групою професора Марка Поста з університету Маастрихта. Тоді експерти та дієтологи назвали продукт занадто сухим та знежиреним. Навесні цього року каліфорнійський стартап Just пообіцяв до кінця року показати споживчий продукт з такого м'яса.

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Чи вирішить штучне м'ясо проблему голоду?

  • Напій із м'яса

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Новинка сезону

    Цей оригінальний напій готують так: відварюють в овочевому бульйоні м'ясо, а вже з нього роблять пюре. Потім рідину розливають у пляшки й стерилізують за температури вище 120 градусів. Уже у вересні такі м'ясні коктейлі мають з'явитися на полицях супермаркетів Бельгії, Люксембургу та Франції. У Німеччині відкриють спеціалізований інтернет-магазин.

  • Петер Классен

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Не для вегетаріанців

    Ідея створення м'ясних коктейлів належить господареві м'ясної лавки Fleischerei Klassen Петеру Классену (Peter Klassen). Його магазин розташований неподалік від Тріра, в невеликому містечку під назвою Теммельс.

  • М'ясні коктейлі

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Заряд сили

    На думку їхнього творця, м'ясні коктейлі можуть стати чудовою перекускою для водіїв вантажівок, мандрівників, спортсменів і працівників фізичної праці. Петер Классен не приховує, що сподівається на замовлення від Бундесверу та соціальних служб.

  • М'ясний напій

    Німецькі коктейлі з м'яса

    На будь-який смак

    Упродовж року Петер Классен разом зі своїм сином готував різні сорти м'ясних коктейлів. Покупцям запропонують одразу два види такого напою зі смаком яловичини - Butcher Beef і Beef Bombay, а також один курячий - Poulet Royal.

  • Напій із м'яса

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Ще один винахід

    Торік навесні винахідливий різник здивував своїх покупців незвичайним способом продажу свого товару. Його клієнти могли замовляти м'ясо і забирати його в будь-який час: товар зберігався в спеціальних охолоджених ящиках із кодовими замками.

    Автор: Ксенія Сафронова, Валерій Сааков


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Німецькі коктейлі з м'яса

Набридло пити фруктові соки, холодний чай та каву? М'ясник з Німеччини винайшов незвичайний напій. (23.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Чи вирішить штучне м'ясо проблему голоду?  

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