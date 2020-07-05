США внесли Кадирова у "чорний список" за порушення прав людини

Державний департамент США в понеділок, 20 липня, вніс керівника Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова в "чорний список" у зв'язку з його причетністю до серйозних порушень прав людини. Разом з Кадировим до цього списку потрапили його дружина Медні Кадирова, а також його доньки Айшат і Хадіжат Кадирові.

Держдепартамент США повідомив, що має в своєму розпорядженні велику кількість достовірної інформації про те, що Кадиров "несе відповідальність за численні серйозні порушення прав людини, зокрема тортури і позасудові вбивства". Заява американського зовнішньополітичного відомства була поширена від імені держсекретаря Майка Помпео, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Ми вже запроваджували економічні санкції щодо Кадирова і деяких його колег. У 2018 році США і 15 інших країн зробили надзвичайний крок, застосувавши Московський механізм ОБСЄ для створення дослідницької місії за повідомленнями про насильство щодо представників ЛГБТ-спільноти, правозахисників, співробітників незалежних ЗМІ та інших громадян, які висловлювали незгоду з Кадировим. Доповідач Московського механізму з'ясував, що "в умовах безкарності" мали місце "утиски і гоніння, необґрунтовані і незаконні арешти або затримання, викрадення і позасудові розправи. Ми стурбовані тим, що зараз Кадиров використовує пандемію коронавірусу як виправдання для порушення прав людини в Чеченській Республіці", - йдеться в заяві.

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"Ми без вагань використовуємо всі заходи, що є в нашому розпорядженні, для того, щоб за ці порушення послідувала відповідальність", - зазначив у Твіттері Помпео, коментуючи вжиті заходи. "Ми звертаємося до інших країн вжити аналогічних заходів", - додали в Держдепі.

Реакція Кадирова

Своєю чергою Рамзан Кадиров прокоментував внесення його до списку санкцій Держдепу США публікацією фотографії, на якій він тримає в руках дві гвинтівки. "Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!"- написав він у своєму Telegram. "Гаразд, нехай я буду сто разів порушником прав людини, але як ви пояснюєте санкції проти... моєї дружини і моїх дочок? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили?" - обурився Кадиров.

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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи санкції США щодо Кадирова, нагадав про принцип взаємності в подібних питаннях. "Принцип взаємності ніхто не скасовував. Росія знайде спосіб застосувати відповідні заходи на це чергове протиправне рішення Держдепу", - сказав Слуцький журналістам.

У МЗС РФ уже пообіцяли відповісти "дзеркально" на ці кроки США, хоча й зазначили, що зробити це буде непросто.