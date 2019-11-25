США висунули нове обвинувачення проти Джуліана Ассанжа

У США Федеральне велике журі (Розширена колегія присяжних в США - Ред.) оголосило другий обвинувальний висновок проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це у середу, 24 травня, повідомляється на сайті Міністерства юстиції США. Йому закидають участь в "одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США".

Документ не містить нових злочинних епізодів на додаток до 18 статей, перерахованих в першому обвинувальному висновку в травні 2019 року. Утім, він розширює масштаб змови ймовірних хакерських втручань, в яких раніше звинуватили Ассанжа, уточнили у Мін'юсті США.

Згідно з новими обвинуваченнями, Ассанж та інші представники WikiLeaks вербували та домовлялися з хакерами, які повинні були вчиняти комп'ютерні вторгнення на користь WikiLeaks.

Нагадаємо, наразі вирішується питання екстрадиції Джуліана Ассанжа з Великобританії до США. Якщо Ассанжа видадуть США і американський суд визнає його винним за всіма 18-ма пунктами обвинувачення, йому загрожує 175 років ув'язнення.

Мін'юст США обвинувачує 48-річного уродженця Австралії у незаконному отриманні і оприлюдненні засекречених документів, що мають відношення до національної оборони країни. Йдеться про публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку й Афганістані.

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