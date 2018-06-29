США виступають проти "Північного потоку-2"

США піддали критиці будівництво другої черги "Турецького потоку" для транзиту газу до Європи та газопроводу "Північний потік-2", який пов'яже Росію та Німеччину напряму. Відповідну заяву у п'ятницю, 29 червня, поширив Державний департамент США.

"Минулого тижня американські офіційні особи наголошували, що США активно виступають проти прокладання за ініціативою Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитики "Турецького потоку", що посилить залежність Європи від російських енергоресурсів", - йдеться у заяві.

У той же час Вашингтон схвалює прогрес, досягнутий у ході будівництва "Південного газового коридору" на території Азербайджану та Туреччини. Як очікується, до 2020 року проект дозволить доправляти каспійський газ із Азербайджану в Європу. Крім того, американська адміністрація вітає рішення Польщі укласти контракт на постачання природного зрідженого газу на період з 2022 до 2042 року.

Диверсифікація та економічна безпека

Сполучені Штати підтримують ініціативи, які сприяють "диверсифікації енергетики, а також енергетичної безпеки їхніх союзників по всьому світу", наголошують у Держдепі. Ідеться, зокрема, про будівництво терміналу зрідженого газу на острові Крк в Хорватії і постачання чорноморського газу в Європу з Румунії.

Раніше в міністерстві економіки і енергетики Німеччини не змогли підтвердити, що Берлін отримав попередні гарантії нерозповсюдження санкцій США щодо Росії на проект газопроводу "Північний потік-2". Представниця міністерства Беате Барон (Beate Baron) у відповідь на запит DW пояснила, що ситуація залишається такою, як і раніше, і нічого нового в цьому питанні не відбулося.

Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" почалося 7 травня 2017 року. Ним займається компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

"Північний потік-2" - проект вартістю 9,5 мільярда євро, який наполовину фінансує російський "Газпром" і наполовину - п'ять європейських енергетичних концернів, в тому числі дочка німецького концерну BASF - компанія Wintershall. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща, Україна, а також США.

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