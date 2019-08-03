США виведуть понад п'ять тисяч військових з Афганістану

США виведуть понад п'ять тисяч своїх військових з території Афганістану, повідомив у четвер, 29 серпня, американський президент Дональд Трамп. "Ми скоротимо кількість військових до 8,6 тисячі", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News. Наразі в Афганістані перебувають 14 тисяч американських військових.

Трамп також сподівається на швидке укладення угоди між Вашингтоном та ісламістським рухом "Талібан", однак не знає, коли саме це може відбутися. "Хто знає, чи це відбудеться", - зазначив він. Американський президент також зазначив, що навіть після досягнення угоди з талібами американські сили, зокрема, спецслужби, будуть присутні в Афганістані.

Президент США однак наголосив, що якщо терористичні угрупування знов нападуть на США з Афганістану, "ми повернемося із силою, якою вони ніколи не бачили". Водночас він додав: "Я не бачу, щоб це відбувалось".

28 серпня "Талібан" також повідомив про можливість швидкого завершення переговорів з Вашингтоном. "Ми сподіваємось отримати хороші новини для нашої мусульманської нації, що прагне незалежності", - сказав один з представників руху, передає агенція Reuters.

Джерела у Кабулі повідомляють, що США та "Талібан" погодились, що американські військові мають бути виведені з Афганістану протягом 14-24 місяців.

На даний час таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До цього часу вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

Зараз в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч дістали поранень.