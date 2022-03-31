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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східний комітет німецької економіки".
Східний комітет німецької економіки є спільною структурою центральних економічних об'єднань. Східний комітет німецької економіки було засновано 1952 року з метою представлення інтересів німецьких компаній у країнах Східної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
США погрожують ввести нові санкції проти фірм-учасниць проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України? Про це DW запитала виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса.