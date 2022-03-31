На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східний комітет німецької економіки".

Східний комітет німецької економіки є спільною структурою центральних економічних об'єднань. Східний комітет німецької економіки було засновано 1952 року з метою представлення інтересів німецьких компаній у країнах Східної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.