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Східний комітет німецької економіки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східний комітет німецької економіки".

Східний комітет німецької економіки є спільною структурою центральних економічних об'єднань. Східний комітет німецької економіки було засновано 1952 року з метою представлення інтересів німецьких компаній у країнах Східної Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький бізнес закликав Росію дотримуватись умов газових контрактів

Німецький бізнес закликав Росію дотримуватись умов газових контрактів 31.03.2022

Москва односторонніми змінами контрактів на постачання газу ставить під загрозу десятиріччя енергетичних відносин з Німеччиною та ЄС, заявив глава Східного комітету німецької економіки Гермес.
Коментар: Німецькі фірми йдуть із російського ринку

Коментар: Німецькі фірми йдуть із російського ринку 08.02.2022

Німецькі бізнесмени та їхні організації, які працюють на російському ринку, всіляко догоджали Кремлю, але в Москві так і не оцінили їхнє вірнопідданство, вважає Андрій Гурков.
Нові санкції США проти Північного потоку-2. Що кажуть у Берліні

Нові санкції США проти "Північного потоку-2". Що кажуть у Берліні 17.06.2020

Лобіст Міхаель Гармс і депутат Бундестагу Клаус Ернст закликали запобігти новим санкціям США проти "Північного потоку-2". Чому їм важливий цей газопровід?
Німецький бізнес критикує санкції США проти Північного потоку-2

Німецький бізнес критикує санкції США проти "Північного потоку-2" 05.06.2020

Застосування проти російського газогону "Північний потік-2" нових американських санкцій зашкодить десяткам німецьких та європейських компаній, наголосив голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес.
У Німеччині вбачають великий шанс для миру на Донбасі й порозуміння з РФ

У Німеччині вбачають великий шанс для миру на Донбасі й порозуміння з РФ 14.11.2019

Завдяки зусиллям Зеленського з'явився шанс порозумітися з Росією, вважає голова Східного комітету німецької економіки. Він сподівається на скасування санкції проти РФ завдяки миру на Донбасі.
Торгівля Німеччини зі Східною Європою: з Україною - зростає, з Росією - знижується

Торгівля Німеччини зі Східною Європою: з Україною - зростає, з Росією - знижується 27.08.2019

Німецький бізнес розширює співпрацю зі Східною Європою. Один з найвищих темпів зростання демонструє торгівля ФРН з Україною, а Польща як торговельний партнер Німеччини - вдвічі важливіша, ніж Росія.
Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію

Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію 23.02.2019

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік. Україна нарощує оберти і в експорті, і в імпорті.

Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф

Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф 07.02.2019

Близько 30 відсотків газу надходить до ЄС із РФ, але частка газу в енергобалансі ЄС менша, ніж 10 відсотків. Голова Східного комітету німецької економіки коментує для DW занепокоєння групи послів США в Європі.
Санкції США через Північний потік-2: що про це думають німці (відео)

Санкції США через "Північний потік-2": що про це думають німці (відео) 15.01.2019

США погрожують новими санкціями компаніям-учасницям проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України?

"Санкції США можуть зірвати "Північний потік-2" - Міхаель Гармс (11.01.2019) 11.01.2019

США погрожують ввести нові санкції проти фірм-учасниць проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України? Про це DW запитала виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса.
Німеччина торгувала з Польщею у 2018 році вдвічі більше, ніж із Росією

Німеччина торгувала з Польщею у 2018 році вдвічі більше, ніж із Росією 11.01.2019

Товарообіг між Німеччиною та Польщею у 2018 році зріс до 120 мільярдів євро, тоді як з Росією склав 60 мільярдів. Фахівці прогнозують подальшу стагнацію німецько-російської торгівлі.
Східний комітет німецької економіки: Північний потік-2 досі під питанням

Східний комітет німецької економіки: "Північний потік-2" досі під питанням 27.06.2018

У Східному комітеті німецької економіки без оптимізму дивляться на проект "Північний потік-2". Його успіху загрожує чимало ризиків, зокрема американські санкції, вважає директор комітету Міхаель Гармс.
Санкції США проти Росії: на що чекати німецькому бізнесові

Санкції США проти Росії: на що чекати німецькому бізнесові 20.04.2018

Чимало німецьких компаній тісно пов'язані з Росією та працюють на її ринку. DW - про можливі наслідки для економіки Німеччини нових американських санкцій проти РФ.
Німецький бізнес скаржиться на втрату російського ринку через санкції

Німецький бізнес скаржиться на втрату російського ринку через санкції 12.03.2018

Німецькі підприємства скаржаться, що зазнають значних збитків через санкції ЄС проти Росії та відповідні контрсанкції Москви. У галузевих об'єднаннях побоюються, що втратили російський ринок на тривалий час.
Німеччина збільшила торгівлю товарами з Україною та Росією

Німеччина збільшила торгівлю товарами з Україною та Росією 27.07.2017

Німецькі підприємства значно наростили обсяги експорту до країн Східної Європи та імпорту з них. Істотне пожвавлення спостерігалося зокрема в торгівлі з Україною, а також Росією попри санкції проти останньої.
Росія збирається продовжити контрсанкції проти ЄС

Росія збирається продовжити контрсанкції проти ЄС 29.06.2017

Попри санкції проти Росії, торгівля між РФ та Німеччиною зросла за перші чотири місяці 2017 року, вказує дослідження Східного комітету німецької економіки.
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