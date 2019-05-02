Східне узбережжя Індії накрив циклон "Фані"

Руйнівний циклон "Фані" вдарив по частині східного узбережжя Індії. У п'ятницю, 3 травня, поблизу міста Пурі в штаті Одіша зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 205 кілометрів на годину. За даними місцевої влади, у регіоні від негоди загинула як мінімум одна особа.

Про перші жертви стихії повідомили й у сусідньому Бангладеш, де на рисовому полі від удару блискавки загинуло четверо осіб, передає агенція новин dpa. У самому Бангладеш очікують, що епіцентр руйнівного циклону досягне цієї країни вже в ніч на суботу. Але спершу він має пронестися індійським штатом Західна Бенгалія.

Згідно з першими повідомленнями, потужні пориви вітру спільно з рясними зливами призвели до значних руйнувань у штаті Одіша. Сильний вітер викорчував дерева, потрощив лінії електропередач, зніс багато будинків, а масивні опади спричинили повені.

Першими жертвами негоди стали дерев'яні халупи та ятки торговців

Буревій посунув суходолом у північно-східному напрямку. Згодом швидкість вітру зменшилася до 165 кілометрів на годину.

Влада вжила необхідних заходів

Днями в обох країнах з наближенням стихії провели масову евакуацію населення. Лише в штаті Одіша, за даними уряду, евакуювали понад мільйон мешканців районів, де очікували найбільш руйнівну дію буревію. Евакуйованих громадян розмістили в більш ніж 4000 тимчасових притулках та центрах перебування.

Ще кілька сотень тисяч людей евакуйовано в сусідньому штаті Західна Бенгалія, передає AFP.

Бляшано-пластиковим конструкціям теж не пощастило

Водночас за даними Служби цивільного захисту населення Бангладеш, до вечора очікується завершити евакуацію близько 2,5 мільйона людей з найбільш небезпечних районів.

Циклон "Фані" вважається найпотужнішим з тих, що навідували цей регіон за останні десятиліття. Востаннє схожий за потужністю циклон вирував у Бенгальській затоці 1999 року. Тоді пориви вітру зі швидкість 260 кілометрів на годину разом з масивними опадами призвели до загибелі 10 тисяч громадян.

Утім, найбільш смертоносним виявився шторм 1970 року. Того року від наслідків буревію лише в Бангладеш загинуло 300 тисяч людей.

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