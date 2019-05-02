 Східне узбережжя Індії накрив циклон ″Фані″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Східне узбережжя Індії накрив циклон "Фані"

Поблизу міста Пурі швидкість вітру сягала місцями 205 кілометрів на годину. Вже є повідомлення про перші жертви негоди.

Циклон Фані в Індії

Наслідки циклону "Фані" в Індії

Руйнівний циклон "Фані" вдарив по частині східного узбережжя Індії. У п'ятницю, 3 травня, поблизу міста Пурі в штаті Одіша зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 205 кілометрів на годину. За даними місцевої влади, у регіоні від негоди загинула як мінімум одна особа.

Про перші жертви стихії повідомили й у сусідньому Бангладеш, де на рисовому полі від удару блискавки загинуло четверо осіб, передає агенція новин dpa. У самому Бангладеш очікують, що епіцентр руйнівного циклону досягне цієї країни вже в ніч на суботу. Але спершу він має пронестися індійським штатом Західна Бенгалія.

Згідно з першими повідомленнями, потужні пориви вітру спільно з рясними зливами призвели до значних руйнувань у штаті Одіша. Сильний вітер викорчував дерева, потрощив лінії електропередач, зніс багато будинків, а масивні опади спричинили повені.

Наслідки циклону Фані в Індії

Першими жертвами негоди стали дерев'яні халупи та ятки торговців

Буревій посунув суходолом у північно-східному напрямку. Згодом швидкість вітру зменшилася до 165 кілометрів на годину.

Влада вжила необхідних заходів

Днями в обох країнах з наближенням стихії провели масову евакуацію населення. Лише в штаті Одіша, за даними уряду, евакуювали понад мільйон мешканців районів, де очікували найбільш руйнівну дію буревію. Евакуйованих громадян розмістили в більш ніж 4000 тимчасових притулках та центрах перебування. 

Ще кілька сотень тисяч людей евакуйовано в сусідньому штаті Західна Бенгалія, передає AFP.

Наслідки циклону Фані в Індії

Бляшано-пластиковим конструкціям теж не пощастило

Водночас за даними Служби цивільного захисту населення Бангладеш, до вечора очікується завершити евакуацію близько 2,5 мільйона людей з найбільш небезпечних районів.

Циклон "Фані" вважається найпотужнішим з тих, що навідували цей регіон за останні десятиліття. Востаннє схожий за потужністю циклон вирував у Бенгальській затоці 1999 року. Тоді пориви вітру зі швидкість 260 кілометрів на годину разом з масивними опадами призвели до загибелі 10 тисяч громадян.

Утім, найбільш смертоносним виявився шторм 1970 року. Того року від наслідків буревію лише в Бангладеш загинуло 300 тисяч людей.

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  • Евакуація в Техасі - ураган Харві - Х'юстон

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    Парадокси евакуації

    Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.

  • Ураган Харві - карта

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Куди прямує шторм

    На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

  • Шторм Харві в Луїзіані

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Дісталося й Луїзіані

    "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

  • Благодійна допомога - ураган Харві - Сандра Буллок, Леонардо ді Капріо

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зірки поспішають на допомогу

    Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

  • Зміна клімату - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зміни клімату?

    Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

  • Наслідки катастрофи у США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями

    Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.

    Автор: Стас Соколов


  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

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