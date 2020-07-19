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Східна Гута

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східна Гута".

Гута представляє собою оазу поблизу сирійської столиці Дамаск. Під час громадянської війни в Сирії, яка спалахнула 2011 року, східна частина Гути стала театром жорстоких бойових дій з великою кількістю жертв серед мирного населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори 19.07.2020

На контрольованій Башаром Асадом території Сирії проводять вибори до парламенту. Вже втретє з початку війни в країні.
Росія і Франція вперше відправили до Сирії спільну гуманітарну допомогу

Росія і Франція вперше відправили до Сирії спільну гуманітарну допомогу 21.07.2018

Гуманітарний вантаж для жителів Східної Гути став першим, доставленим в Сирію спільними зусиллями РФ і країни Заходу. Розподіл допомоги буде проходити під контролем ООН.
Коментар: Візитівка Яроша у Східній Гуті

Коментар: "Візитівка Яроша" у Східній Гуті 20.04.2018

Теорії змови Кремля про хімічну атаку в Сирії та отруєння Скрипалів можуть переконати аудиторію російських телеканалів, але при цьому знищити залишки міжнародної репутації Росії, вважає журналіст Костянтин Еггерт.
США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі

США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі 20.04.2018

Вашингтон вбачає у діях Москви та Дамаска намагання приховати сліди хімічної атаки у місті Дума. Експертам ОЗХЗ перешкоджають працювати на місці, кажуть у Держдепартаменті США.
Дамаск дав джихадистам 48 годин, аби ті залишили табір Ярмук

Дамаск дав джихадистам 48 годин, аби ті залишили табір Ярмук 19.04.2018

Дамаск висунув ультиматум бойовикам "Ісламської держави": упродовж 48 годин залишити контрольований ними анклав навколо табору Ярмук поблизу сирійської столиці.
Дамаск заявив про відновлення цілковитого контролю над Східною Гутою

Дамаск заявив про відновлення цілковитого контролю над Східною Гутою 15.04.2018

В анклаві Східна Гута не лишилося непідконтрольних уряду Башара Асада районів, заявили в Дамаску. Останнім містом, що перейшло під контроль урядових військ, була Дума.
Меркель: Німеччина не братиме участі у ймовірних військових діях у Сирії

Меркель: Німеччина не братиме участі у ймовірних військових діях у Сирії 12.04.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Берлін не братиме участь у можливих військових діях у Сирії. Водночас Німеччина наголошує, що використання хімічної зброї є неприйнятним.
Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії

Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії 12.04.2018

Французький президент запевняє, що Париж має "доказ" хімічної атаки у Сирії. Еммануель Макрон поклав відповідальність за це на Башара Асада й пообіцяв, що Франція відреагує на цей інцидент.

Росія ввела до сирійського міста Дума військову поліцію

Росія ввела до сирійського міста Дума військову поліцію 12.04.2018

Міністерство оборони РФ завило про введення до сирійського міста Дума військової поліції. Як пояснили у Москві, вона має гарантувати правопорядок у місті.
У Москві й далі заперечують можливу хімічну атаку в Східній Гуті

У Москві й далі заперечують можливу хімічну атаку в Східній Гуті 11.04.2018

Російські військові ставлять під сумнів повідомлення гуманітарних організацій про хімічну атаку в Східній Гуті. Так само вони називають непідтвердженим наведене ВООЗ число потерпілих від цієї хіматаки.
Трамп пообіцяв Москві обстріляти Сирію розумними ракетами

Трамп пообіцяв Москві обстріляти Сирію "розумними" ракетами 11.04.2018

У відповідь на заяву російського дипломата про готовність Росії збити будь-які ракети, випущені по Сирії, президент США Дональд Трамп пообіцяв ракетний обстріл підконтрольних Башару Асаду територій.
Макрон погрожує розбомбити сирійські хімічні об'єкти

Макрон погрожує розбомбити сирійські "хімічні об'єкти" 10.04.2018

У відповідь на ймовірну хіматаку в місті Дума в Сирії Париж може завдати ударів по "хімічних об'єктах" режиму Башара Асада, пригрозив президент Франції Еммануель Макрон.
ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи

ОЗХЗ відправляє місію експертів до сирійської Думи 10.04.2018

Експерти Організації із заборони хімічної зброї вже найближчим часом повинні відбути до сирійської Думи, аби встановити факти щодо можливого здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня.

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018) 10.04.2018

Політична напруга через нову газову атаку в Східній Гуті у Сирії зростає. Дивіться добірку DW про найжахливіші випадки масового отруєння зарином, хлором, іприту та іншою хімічною зброєю.

Трамп скасував поїздку до Південної Америки через хіматаку в Сирії

Трамп скасував поїздку до Південної Америки через хіматаку в Сирії 10.04.2018

Запланована на кінець тижня поїзда президента США Дональда Трампа до Перу не відбудеться через хімічну атаку в Сирії. Трамп планує "спостерігати" за відповіддю США на дії Башара Асада, повідомили в Білому домі.
США не виключають застосування військової сили проти режиму Асада

США не виключають застосування військової сили проти режиму Асада 09.04.2018

У відповідь на можливу хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті США не виключають застосування військової сили проти сирійського правителя Башара Асада, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
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