Східна Гута

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Гута представляє собою оазу поблизу сирійської столиці Дамаск. Під час громадянської війни в Сирії, яка спалахнула 2011 року, східна частина Гути стала театром жорстоких бойових дій з великою кількістю жертв серед мирного населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.