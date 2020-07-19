Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Східна Гута".
Гута представляє собою оазу поблизу сирійської столиці Дамаск. Під час громадянської війни в Сирії, яка спалахнула 2011 року, східна частина Гути стала театром жорстоких бойових дій з великою кількістю жертв серед мирного населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.