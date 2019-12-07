 Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих

Група мітингарів спробувала прорватися до будівлі парламенту в Бейруті, що спричинило сутички між антиурядовими демонстрантами та силовиками. Повідомляється про десятки поранених.

Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті

Антиурядова акція протесту в столиці Лівану Бейруті переросла в запеклі сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Станом на неділю, 15 грудня, відомо про десятки поранених унаслідок протистояння. До безладів призвела вчинена напередодні ввечері спроба групи демонстрантів прорватися через кордони поліції до будівлі парламенту країни в Бейруті, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив про відставку у відповідь на тривалі протести у країні. (29.10.2019)

Під час антиурядових виступів тисячі ліванських протестувальників взялися за руки, щоб створити живий ланцюг, котрий поєднав північну й південну частини Лівану. (27.10.2019)

Тисячі людей вийшли в Бейруті та інших містах на антиурядові протести. Тим часом під президентським палацом зібралися прихильники глави держави. (03.11.2019)

Після цього мітингарі стали жбурляти каміння в правоохоронців. Ті застосували у відповідь сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. За даними Червоного Хреста в Лівані, під час сутичок різноманітні тілесні ушкодження отримали десятки людей. 10 постраждалих доправили в лікарні. Крім того, щонайменше 70 осіб мали серйозні проблеми з диханням через застосування поліцією сльозогінного газу.

Водночас органи влади повідомили про як мінімум 20 правоохоронців, які отримали поранення від кинутого демонстрантами каміння.

Крім того, за даними кореспондента AFP, в іншій частині міста напередодні ввечері так само сталися сутички. На площі Мучеників дійшло до зіткнень між поліцією та прихильниками шиїтської організації "Хезболла" , які намагалися прорватися до наметів антиурядових демонстрантів.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повідомив, що подає у відставку на тлі тривалих протестів у країні. Однак попри його відставку в країні й досі неспокійно.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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