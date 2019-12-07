Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих

Антиурядова акція протесту в столиці Лівану Бейруті переросла в запеклі сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Станом на неділю, 15 грудня, відомо про десятки поранених унаслідок протистояння. До безладів призвела вчинена напередодні ввечері спроба групи демонстрантів прорватися через кордони поліції до будівлі парламенту країни в Бейруті, передає агенція новин dpa.

Після цього мітингарі стали жбурляти каміння в правоохоронців. Ті застосували у відповідь сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. За даними Червоного Хреста в Лівані, під час сутичок різноманітні тілесні ушкодження отримали десятки людей. 10 постраждалих доправили в лікарні. Крім того, щонайменше 70 осіб мали серйозні проблеми з диханням через застосування поліцією сльозогінного газу.

Водночас органи влади повідомили про як мінімум 20 правоохоронців, які отримали поранення від кинутого демонстрантами каміння.

Крім того, за даними кореспондента AFP, в іншій частині міста напередодні ввечері так само сталися сутички. На площі Мучеників дійшло до зіткнень між поліцією та прихильниками шиїтської організації "Хезболла" , які намагалися прорватися до наметів антиурядових демонстрантів.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повідомив, що подає у відставку на тлі тривалих протестів у країні. Однак попри його відставку в країні й досі неспокійно.