Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240

Представники грузинської влади повідомили про зростання кількості постраждалих унаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками поблизу будівлі грузинського парламенту. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 21 червня, даними керівника центру невідкладної допомоги та координації надзвичайних ситуацій Грузії Автандила Талаквадзе, під час безладів постраждало 240 осіб. Згодом ці дані підтвердили й у міністерстві охорони здоров'я Грузії.

У відомстві також додали, що нині не менше 102 осіб з тих, хто дістав різноманітних поранень, перебувають у лікарнях та шпиталях. Стан одного з постраждалих стабільно тяжкий, ще двох потерпілих лікарі оперують, розповіли в міністерстві агенції новин "Інтерфакс". Більшість потерпілих мають травми, в тому числі й очей. Серед постраждалих - 80 поліцейських, кажуть представники грузинської влади.

Керівництво держави перериває закордонні візити

Тим часом через нещодавні події в Тбілісі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі, про що повідомила її прессекретарка.

Так само перервав свій візит до Азербайджану голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе. 21 червня спікер парламенту Грузії мав провести в Баку зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту Грузії. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі.

Нагадаємо, причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

У грузинській опозиції вже заявили, що мітинг триватиме, поки Кобахідзе не піде у відставку. Сам голова парламенту заявив, що не збирається покидати свій пост. Крім того, грузинські опозиціонери вимагають відставки глави МВС країни та Служби безпеки Грузії.