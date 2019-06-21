 Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

Сутички в Тбілісі: кількість постраждалих досягла 240

Понад 100 осіб, котрі дістали поранень під час сутичок між мітингарями та поліцією поблизу грузинського парламенту, перебувають у лікарнях, повідомили представники влади Грузії. Загалом постраждало 240 осіб.

Сутички в Тбілісі

Представники грузинської влади повідомили про зростання кількості постраждалих унаслідок сутичок між поліцією та протестувальниками поблизу будівлі грузинського парламенту. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 21 червня, даними керівника центру невідкладної допомоги та координації надзвичайних ситуацій Грузії Автандила Талаквадзе, під час безладів постраждало 240 осіб. Згодом ці дані підтвердили й у міністерстві охорони здоров'я Грузії.

У відомстві також додали, що нині не менше 102 осіб з тих, хто дістав різноманітних поранень, перебувають у лікарнях та шпиталях. Стан одного з постраждалих стабільно тяжкий, ще двох потерпілих лікарі оперують, розповіли в міністерстві агенції новин "Інтерфакс". Більшість потерпілих мають травми, в тому числі й очей. Серед постраждалих - 80 поліцейських, кажуть представники грузинської влади.

Керівництво держави перериває закордонні візити

Тим часом через нещодавні події в Тбілісі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі, про що повідомила її прессекретарка.

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Тисячі протестувальників у Тбілісі намагаються штурмувати грузинський парламент і вимагають відставки його голови Іраклія Кобахідзе. (20.06.2019)

Так само перервав свій візит до Азербайджану голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе. 21 червня спікер парламенту Грузії мав провести в Баку зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту Грузії. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі.

Нагадаємо, причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

У грузинській опозиції вже заявили, що мітинг триватиме, поки Кобахідзе не піде у відставку. Сам голова парламенту заявив, що не збирається покидати свій пост. Крім того, грузинські опозиціонери вимагають відставки глави МВС країни та Служби безпеки Грузії.

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